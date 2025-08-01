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В Новосибирской области четыре человека эвакуировались с горящего склада
В новосибирском Академгородке произошел пожар на складе, которого несколько человек смогли самостоятельно покинуть опасное здание, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
Пожар произошел в помещении одноэтажного складского здания на улице Арбузова, расположенном на территории Института прикладной физики, передает РИА «Новости».
Четыре человека самостоятельно покинули здание, двое из них предположительно надышались дымом, однако после осмотра врачами отказались от госпитализации. Тушение пожара продолжается, площадь возгорания составляет около 50 квадратных метров.
Ранее сообщалось о возгорании четырехэтажного кирпичного склада, но позже информация о количестве этажей была скорректирована. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к ликвидации огня в течение пяти минут после поступления сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в результате пожара в жилом доме в Балашихе погиб один из местных жителей. На месте происшествия также погиб сотрудник службы спасения.