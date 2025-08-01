США выслали на Кубу еще одну партию нелегальных мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

США депортировали на Кубу еще одну группу нелегальных мигрантов, пишет РИА «Новости». По данным министерства внутренних дел Кубы, специальным рейсом в Гавану были возвращены 118 человек – 96 мужчин и 22 женщины. Это уже 27-й подобный рейс из стран региона в 2025 году и шестой из США. С начала года на Кубу вернулись 833 человека, из них 583 были отправлены из США.

Белый дом ранее заявил, что за шесть месяцев работы администрации президента Дональда Трампа в США арестовали более 100 тыс. нелегальных мигрантов и аннулировали разрешения на временное пребывание еще у 500 тыс. иностранцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марко Рубио заявил, что запрет на депортацию мигрантов вредит интересам США. Администрация США рассматривает возможность отправки депортируемых мигрантов в страны Африки и Восточной Европы, такие как Ливия и Молдавия, в обмен на политические или финансовые выгоды. Дональд Трамп за время своего президентства депортировал из страны более 100 тыс. мигрантов.