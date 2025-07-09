Зеленский попросил у спецпосланника США Келлога новые поставки оружия

Зеленский затронул вопрос оружия и ПВО на встрече с Келлогом

Tекст: Денис Тельманов

В ходе переговоров в Риме Владимир Зеленский обратился к спецпосланнику США Киту Келлогу с просьбой о новых поставках вооружения и средств ПВО, передает ТАСС.

Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что обсуждались вопросы поставок оружия, усиления противовоздушной обороны, закупки американских вооружений, а также возможности организации совместного оборонного производства на Украине.

Ранее, 2 июля, газета The New York Times сообщила о приостановке Соединенными Штатами ряда поставок вооружения для Киева, включая ракеты для Patriot, высокоточные боеприпасы GMLRS, управляемые ракеты Hellfire и переносные ракетные комплексы Stinger.

В ответ на эти сообщения МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а сам Зеленский отметил, что Европа не может полностью заменить американские поставки вооружений.

Президент США Дональд Трамп 3 июля заявил, что военная помощь Украине со стороны Вашингтона продолжается, однако отметил, что США также нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп уточнил, что Киеву будет отправлено «еще некоторое количество оружия», преимущественно оборонительного характера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отметил, что батарея Patriot является крайне дорогой и редкой, и решение о поставке на Украину будет принято после изучения запроса.

Трамп рассматривает возможность отправки еще одного комплекса Patriot Киеву, не отказываясь от поддержки поставок вооружений. Минобороны России сообщило, что в ночь на среду ВС России нанесли групповой удар по инфраструктуре военных аэродромов на Украине с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников.