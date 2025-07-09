CNN: Трамп отказался отдавать России победу на Украине

  • Новость часаОбъявлена дата возобновления авиарейсов в Геленджик
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Режим Зеленского укрепляет себя для длительной войны
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    Силовики пришли с обысками к главе Михайловского театра и МХАТ Кехману
    В России сократились площади борщевика
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    Дипслужба ЕС вызвала посла Китая из-за инцидента в Красном море
    Мирзиеев рассказал о личном опыте стояния в ташкентской пробке
    Посол Келин: Британия восстанавливает воздушный компонент ядерной триады
    На сенокосе в Белгородской области при детонации снаряда погиб человек
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

    12 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

    6 комментариев
    9 июля 2025, 18:07 • Новости дня

    CNN: Трамп отказался отдавать России победу на Украине

    CNN: Трамп не захотел завершать поддержку Украины и усиливать позиции России

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп пока не намерен отказываться от поддержки поставок вооружений Киеву и рассматривает возможность отправки еще одного комплекса Patriot.

    Трамп не склонен отдавать России победу в конфликте на Украине, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN. По информации телеканала, два собеседника отметили, что Трамп в настоящее время не собирается завершать военную помощь Киеву, чтобы не допустить преимуществ для Москвы.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп рассматривает возможность поставки дополнительного комплекса ПВО Patriot украинским военным. Американские чиновники считают, что одобрение Трампом нового комплекса станет первым подобным решением после ограничений, установленных администрацией Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, телеканал CNN опубликовал запись, на которой Дональд Трамп угрожает «бомбить» Москву и Пекин. Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву.

    Дональд Трамп заявил, что его застало врасплох решение Пентагона приостановить поставки вооружения Киеву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность заявления Трампа о сложностях урегулирования ситуации на Украине.

    8 июля 2025, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы

    Трамп допустил возможность введения новых санкций против России

    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении рассмотреть новые санкции против России, добавив, что детали предстоящих мер пока останутся в секрете.

    Трамп выразил недовольство действиями президента России Владимира Путина и допустил возможность введения новых санкций против России, передает Ura.ru. Такое заявление он сделал на заседании кабинета министров в Белом доме, подчеркнув, что пока не готов раскрыть детали будущей политики Вашингтона в отношении Москвы.

    Трамп заявил: «Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», отвечая на вопрос журналистов о возможных новых санкциях. По его словам, вариант согласия на продвижение через Конгресс законопроекта о санкциях против России рассматривается «очень решительно».

    Глава Белого дома также отметил, что остается «очень недоволен» позицией Владимира Путина по конфликту на Украине. Однако Трамп отказался уточнять, какие дальнейшие шаги планируют власти США в отношении Москвы. Трансляцию заседания вел телеканал FoxNews.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос санкций.

    Комментарии (51)
    8 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине
    @ Mattie Neretin/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о готовности предоставить президенту США Дональду Трампу разведывательные данные по вопросу применения химического оружия на Украине.

    В ходе заседания президентского кабинета в Белом доме Рэтклифф уточнил, что не может раскрыть детали таких данных в публичном формате, но готов сделать это лично президенту, передает ТАСС.

    По словам Рэтклиффа, если факт применения химоружия был бы задокументирован, это являлось бы нарушением всех международных норм и соглашений о ведении конфликтов.

    «Вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права», – добавил директор ЦРУ, обращаясь к Трампу. Тот ответил: «Это верно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии включили в санкционный список начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. В российском посольстве в Британии заявили, что Лондон такими санкциями стремится отвлечь внимание от применения украинскими войсками химоружия.

    В ноябре Киев передал ОЗХО образцы с территории Украины, а организация заявила, что обнаружила в них следы отравляющего вещества CS.

    Россия представила ОЗХО доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области. В ноябре сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств. 

    Комментарии (15)
    9 июля 2025, 13:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    Комментарии (0)
    9 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле не знают, являются ли сообщения об угрозах президента США Дональда Трампа «разбомбить» Москву и Пекин фейком или правдой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Является ли это фейком или не является – мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, подчеркнул Песков. Он добавил, что президент США известен использованием жестких выражений.

    Кроме того, Песков прокомментировал информацию о телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и Трампом, когда последний не возглавлял США. По словам Пескова, таких разговоров не было, и он предложил за разъяснениями обратиться в Белый дом.

    Песков также отметил, что между Вашингтоном и Москвой нет разногласий по поводу политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, «здесь нет разногласий, здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро».

    Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

    Комментарии (18)
    9 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    В записи, опубликованной CNN, Трамп вспоминает разговор с президентом России Владимиром Путиным, где заявил: «Если вы зайдете на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю вам, у меня нет выбора». По словам Трампа, Путин не поверил этой угрозе полностью: «правда в том, что он поверил на 10%».

    Трамп также рассказал о беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой пригрозил нанести удар по Пекину, если Китай решит начать военную операцию против Тайваня. Он заявлял, что председатель КНР воспринял эти слова как проявление безумия.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

    Комментарии (28)
    8 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
    Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская администрация анонсировала введение новых импортных пошлин для всех государств, входящих в объединение БРИКС, в размере 10%.

    О планах Вашингтона сообщил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров, передает ТАСС.

    Глава Белого дома уточнил: «Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это».

    Под пошлины подпадут импортные товары, поступающие из стран, входящих в объединение БРИКС.

    Ранее во вторник Трамп перенес дедлайн по торговым соглашениям на 1 августа, в этот же день президент Штатов пригрозил пошлинами после слов президента России Владимира Путина о превосходстве БРИКС.

    Комментарии (4)
    8 июля 2025, 19:29 • Новости дня
    Sohu: Трамп начал угрожать пошлинами после слов Путина о превосходстве БРИКС

    Tекст: Евгения Караваева

    Публичное заявление президента России Владимира Путина о ведущей роли БРИКС вызвало заметную реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает Sohu.

    Заявление Владимира Путина о том, что страны БРИКС по совокупному объему ВВП превзошли G7, вызвало широкий международный резонанс, сообщает телеканал «Царьград». Дональд Трамп, по данным китайского издания Sohu, напуган этим заявлением и в негодовании пригрозил ввести повышенные пошлины для стран, поддерживающих политику БРИКС.

    Sohu отмечает, что угрозы Трампа выглядят как слабый ответ, особенно учитывая его прежние заявления о возможности введения 70-процентных пошлин. Теперь, как уточняет издание, он ограничился уровнем в 10%, что эксперты расценили как очевидное отступление.

    В Пекине считают, что заявление Путина является подтверждением формирования нового экономического порядка, центр которого смещается от Запада к странам БРИКС. Россия, представив экономические данные, продемонстрировала растущее влияние объединения и шокировала даже скептиков, ранее сомневавшихся в потенциале БРИКС.

    По мнению журналистов, действия Трампа лишь усугубляют ситуацию для Соединенных Штатов и ускоряют падение американской гегемонии, чего президент США хотел избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире. Лидеры стран БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро выступили против западных торговых тарифов. Они также осудили авиаудары по Ирану и призвали к снижению пошлин.

    Комментарии (0)
    9 июля 2025, 05:44 • Новости дня
    Трамп обвинил БРИКС в стремлении «уничтожить доллар»
    Трамп обвинил БРИКС в стремлении «уничтожить доллар»
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не позволят объединению БРИКС лишить доллар статуса «мирового стандарта», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «БРИКС, на мой взгляд, не представляет серьёзной угрозы, но их цель – уничтожить доллар, чтобы какая-то другая страна могла занять его место и стать новым стандартом», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что США намерены сохранить этот статус при любых обстоятельствах. Трамп также отметил, что потеря долларом статуса мировой резервной валюты будет иметь для США последствия, сопоставимые с поражением в мировой войне.

    По его словам, если страной управляет «умный президент», такого не произойдет, а если «глупый президент, как прошлый», то статус может быть утрачен. «Мы больше не были бы той же страной. Мы не допустим, чтобы это случилось», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация анонсировала новые импортные пошлины для всех государств, входящих в объединение БРИКС, в размере 10%. Саммит БРИКС прошел 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.


    Комментарии (13)
    9 июля 2025, 10:38 • Новости дня
    Сенатор Грэм заявил о поддержке Трампом новых санкций против России
    Сенатор Грэм заявил о поддержке Трампом новых санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сенате США заявили о готовности вынести на рассмотрение законопроект с новыми санкциями против России после одобрения инициативы Дональдом Трампом, пишет газета Politico.

    Как сообщает Politico, сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

    Грэм отметил: «Мы двигаемся вперед. Трамп сказал мне, что пришло время двигаться, поэтому мы это и делаем». Он подчеркнул, что уверен в готовности президента к активным действиям по этому вопросу.

    Сенаторы-республиканцы, включая лидера большинства Джона Тьюна, намерены объявить о графике рассмотрения законопроекта на этой неделе. Рассмотрение документа на пленуме, по прогнозам, может состояться уже в июле. Причиной ускорения процесса стали публичные заявления Трампа о недовольстве позицией Владимира Путина по переговорам с Украиной.

    В обновленной версии законопроекта, подготовленной Грэмом и демократом Ричардом Блументалем, расширяются президентские полномочия по отсрочке санкций. Теперь президент сможет дважды предоставить отсрочку по 180 дней при покупке российской нефти или урана другими странами. Второе продление будет требовать голосования Конгресса.

    В Белом доме не стали официально комментировать заявление Грэма, но сослались на высказывания Трампа, сделанные ранее во вторник. Сенатор Тьюн сообщил, что согласование деталей с администрацией и Палатой представителей продолжается, и обещал раскрыть подробности позже на неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщила, что сенатор Линдси Грэм имеет значительное влияние на Дональда Трампа. The Washington Post раскрыла, что законопроект Грэма о санкциях против России носит ярко выраженный антиамериканский характер. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске потери диалога между Москвой и Вашингтоном в случае введения новых ограничительных мер.

    Комментарии (5)
    9 июля 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине

    Эксперт Никулин: Заявление ЦРУ по химоружию на Украине выглядит смехотворно

    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть все основания полагать, что обвинения украинских властей в использовании химоружия и представленные ЦРУ якобы доказательства против России сфабрикованы. Однако нельзя исключать, что Дональд Трамп использует эти данные как повод для новых санкций или иных ограничений против Москвы, заявил газете «ВЗГЛЯД» микробиолог Игорь Никулин. Ранее глава ЦРУ заявил о наличии у ведомства доказательств применения химического оружия на Украине.

    «Расплывчатое заявление главы ЦРУ выглядит смехотворно, учитывая наличие у России более 400 фактов о применении Киевом химического оружия, в том числе натовского образца», – отметил Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

    На этом фоне он напомнил зафиксированные Минобороны случаи поставок на Украину вагонами из стран Запада боеприпасов раздражающего действия. Но в Вашингтоне предпочитают эти сведения игнорировать. «США, как и другие западные страны, продолжают демонстрировать двойные стандарты и, что называется, валить с больной головы на здоровую», – посетовал собеседник.

    Уже сейчас есть все основания считать обвинения со стороны украинских властей и якобы доказательства ЦРУ против Москвы сфабрикованными. «Подобные заявления из Киева и Вашингтона – пресловутые «Белые каски». Россия одной из первых стран ликвидировала свой арсенал химического оружия. Все этапы сопровождались инспекциями ООН и ОЗХО. Работа завершилась в 2017 году», – напомнил эксперт.

    «А Штаты долго уклонялись от выполнения своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», – добавил Никулин. Сообщения о завершении процесса ликвидации задекларированных арсеналов в СМИ появились летом 2023 года. При этом, как указал аналитик, американская сторона не допустила наблюдателей. Поэтому судить о достоверности информации не приходится.

    «Отто фон Бисмарку приписывают такую фразу: «с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Дональд Трамп же разыгрывает плохой спектакль, где примеряет роль то плохого, то хорошего полицейского. Это, может быть, нормально в бизнесе, но не в международных делах. Не исключено, что глава Белого дома использует данные о якобы применении Россией химоружия в качестве основания для введения санкций или других ограничений. Но такой шаг будет крайне неблагоразумным с его стороны», – заключил Никулин.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

    Присутствовавшая на встрече журналистка упомянула, что Украина обратилась в международный суд с требованием «привлечь» Россию к ответственности за якобы использование токсичных химикатов в боевых действиях. Она поинтересовалась, известно ли Трампу что-то об этом. Американский лидер переадресовал вопрос Рэтклиффу.

    «Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», – ответил он, добавил, что не может раскрыть на заседании те разведывательные данные, но готов представить Трампу в частном порядке.

    Ранее в июле министерство обороны Нидерландов и Служба военной разведки и безопасности обвинили Россию в якобы применении химического оружия на Украине, в частности хлорпикрина. Москва отвергла обвинения.

    «Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации «под чужим флагом»; вбросы <…> Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – «по сведениям наших спецслужб», а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима», – заявили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    До этого 26 июня ОЗХО в своем докладе, посвященном третьей технической миссии на украинской территории, заявила об обнаружении отравляющего вещества хлорбензальмалонодинитрила в образцах, якобы собранных в зоне боевых действий на Украине.

    Из документа следует, что киевские власти пригласили специалистов ОЗХО для оценки инцидента, который, как утверждается, произошел в феврале 2025 года в Днепропетровской области. При этом в распоряжение экспертов были переданы образцы, собранные исключительно украинской стороной: части гранат, элементы дрона, почва и растительность, найденные рядом с окопами.

    Согласно выводам экспертов, все представленные образцы якобы содержали следы CS – газа слезоточивого действия, который, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, не может использоваться в военных целях. Москва обратила внимание на то, что доклады ОЗХО по Украине не имеют под собой реальной основы и вводят представителей мирового сообщества в заблуждение.

    При этом технический секретариат организации полностью игнорирует российские данные о нарушениях КЗХО. «За все время он ни разу не обратился к нам за дополнительными разъяснениями и уточнениями в отношении официально переданных нами материалов на сей счет», – подчеркнули в постпредстве России.

    Комментарии (0)
    9 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Трампа застало врасплох решение Пентагона приостановить поставки Киеву
    Трампа застало врасплох решение Пентагона приостановить поставки Киеву
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.

    Решение Пентагона о приостановке военной помощи Киеву стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Агентство отмечает, что Трамп был разочарован отсутствием «должной координации» между оборонным ведомством и Белым домом. По данным источников, внутри Пентагона возникли разногласия по вопросу предоставления военной поддержки Украине.

    Часть руководства Министерства обороны США, как утверждают источники, выступала против временной приостановки поставок. Это подчеркивает, что в ведомстве не было единого мнения по поводу дальнейших шагов в отношении украинского направления.

    Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уильсон в ответ на эти сообщения заявил Associated Press, что консультации между министром обороны Питом Хегсетом и президентом действительно проводились. По его словам, «работа министра обороны заключается в подготовке военных рекомендаций главнокомандующему. Министр Хегсет предоставил президенту основу для оценки поставок военной помощи и анализа имеющихся запасов. Эта работа велась в координации с правительством», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возобновили военную помощь Киеву, что может не оправдать ожиданий украинского руководства. Дональд Трамп предложил Германии передать Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в рамках возможностей США.

    Комментарии (4)
    8 июля 2025, 23:46 • Новости дня
    США ввели санкции против граждан и фирм России и КНДР
    США ввели санкции против граждан и фирм России и КНДР
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два гражданина и четыре фирмы России и КНДР попали под новые американские санкции, сообщил госдепартамент США, пояснив, что санкции введены под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Госдеп объявил о введении санкций против гражданина России Гайка Асатряна и гражданина КНДР Сон Кум Хека, а также против российских компаний «Асатрян» и «Фортуна» и северокорейских фирм Korea Saenal Trading Corporation и Korea Songkwang Trading General Corporation, передает ТАСС.

    По версии Госдепа, северокорейский гражданин якобы связан с хакерской группой Andariel и участвовал в незаконном найме IT-специалистов, а также в попытках взлома систем министерства финансов США. Отмечается, что россиянин и четыре компании, попавшие под санкции, якобы были причастны к найму IT-персонала с целью получения дохода для КНДР.

    По заявлению минфина США, полученные средства могли использоваться для финансирования программ КНДР по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет. Попадание в санкционный список означает, что активы фигурантов в США, если таковые есть, будут заморожены, а американским компаниям и гражданам запрещено вести с ними бизнес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной новая администрация США продлила на год санкции против России, введенные Джо Байденом. Санкции затронули российских частных лиц и компании, которых американские власти считают связанными с киберпреступлениями и угрозами национальной безопасности США.

    Комментарии (0)
    8 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    В США сообщили о возможном сокращении добычи нефти

    Минэнерго США спрогнозировало снижение добычи нефти до 13,37 млн баррелей

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти ожидают снижения объемов добычи нефти на фоне уменьшения цен и замедления темпов бурения новых скважин.

    Снижение добычи нефти в Соединенных Штатах в 2025 году прогнозирует Министерство энергетики США, передает ТАСС. Согласно их оценке, объемы производства уменьшатся с 13,42 млн до 13,37 млн баррелей в сутки в связи с падением стоимости сырья и затормаживанием новых буровых работ.

    Ведомство также указало, что в 2026 году уровень добычи сохранится на отметке 13,37 млн баррелей в сутки, что соответствует предыдущей оценке. Это связано с текущими рыночными тенденциями и осторожностью нефтяных компаний в наращивании инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть начали подниматься на фоне ожиданий роста спроса из-за ослабления доллара. Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель. Последствия атаки на Иран оказались менее значительными для нефтяного рынка, чем ожидалось.

    Комментарии (0)
    8 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Трамп признал сложность урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп отметил, что разрешение ситуации на Украине оказалось для него более трудной задачей, чем предполагалось изначально.

    Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине оказалось более сложной задачей, чем он предполагал, передает ТАСС. В ходе заседания кабинета министров в Белом доме он прокомментировал ситуацию словами: «Это оказалось сложнее».

    Трамп отметил, что ранее рассчитывал быстрее добиться прогресса в вопросе урегулирования, однако столкнулся с рядом неожиданных трудностей. По его словам, дискуссии по урегулированию продолжаются, и американская сторона ищет пути решения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США выделят Украине столько военной помощи, сколько смогут позволить себе с учетом собственных приоритетов. Министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Дональд Трамп пообещал направлять Украине больше оружия, чтобы страна могла лучше защищать себя.

    Комментарии (0)
    9 июля 2025, 03:19 • Новости дня
    Кириенко отметил последовательную работу Путина с кадрами

    Tекст: Антон Антонов

    Работа президента России Владимира Путина с кадрами является последовательной, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

    Комментируя назначение Андрея Никитина главой Минтранса, Кириенко указал на работу Никитина и во главе Агентства стратегических инициатив, и губернатором Новгородской области. Кириенко заявил, что Путин, по его мнению, учитывал «как раз этот опыт», назначая Никитина. Он отметил, что «есть кадровый резерв президента».

    «Владимир Владимирович очень последовательно людей ведет, давая возможность (попробовать себя)», – приводит слова Кириенко ТАСС.

    Кириенко указал на советский опыт кадровой подготовки, когда «человек никогда не мог двигаться вверх вертикально», а шел как бы по «винтовой лесенке» – нужно было проявить себя «и в хозяйственной деятельности, и в политической деятельности, и на федеральном уровне, и на региональном, и на муниципальном».

    «В этом есть своя большая правда. Тогда человек приобретает стереовзгляд. Не узкий взгляд, узкопрофильный, а многомерный», – сказал Кириенко.

    Напомним, Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта. Никитин заявил о приоритетности решения проблем с аэропортами России. С февраля он работал заместитель министра транспорта России.

    Комментарии (0)
    8 июля 2025, 19:36 • Новости дня
    На Всероссийском свадебном фестивале 151 пара зарегистрировала брак

    Tекст: Евгения Караваева

    На церемонии единовременной регистрации в первый день Всероссийского свадебного фестиваля в Москве 151 пара вступила в брак.

    В День семьи, любви и верности на площадке Национального центра «Россия» открылся II Всероссийский свадебный фестиваль, ключевым событием которого стала единовременная регистрация брака 151 пары со всей страны, сообщает организация.

    Молодожены приняли участие в романтической прогулке на яхтах по Москве-реке, а затем в торжественном шествии по набережной. На церемонии присутствовали государственные деятели и представители культурного сообщества.

    Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко зачитал обращение Владимира Путина к молодоженам и выступил с напутствием: «Вы сегодня такие красивые, такие счастливые, глаза у вас горят и светятся. Я хочу пожелать вам, чтобы эту любовь, уважение, взаимную поддержку вы пронесли через всю свою жизнь... От того, насколько счастлива каждая из ваших семей, настолько счастлива и вся Россия».

    На фестивале на сцену поднялся участник спецоперации на Украине Валерий Доонов, чтобы лично поздравить свою сестру Диану с днем бракосочетания. Старшего стрелка и участника боев за Авдеевку по решению Владимира Путина ненадолго отпустили с передовой, чтобы он смог лично напутствовать перед вступлением в брак свою сестру. Под громкие аплодисменты военнослужащий вышел к микрофону и обратился к Диане и всем присутствующим в зале парам.

    Главным событием программы стала единовременная регистрация брака 151 пары со всей России от Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха до Севастополя и новых регионов страны. В организации церемонии приняли участие 45 сотрудников московских загсов.

    После того как отзвучали торжественные слова и молодые обменялись кольцами, на сцену поднялись министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и заместитель министра обороны Анна Цивилева. Они объявили о создании новой традиции передачи семейного очага от пар прошлого года к парам нынешнего года.

    Праздничную атмосферу поддержали артисты: зрителям представили мюзикл «Я люблю тебя всегда», посвященный Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову, а также концерты и танцевальные номера.

    Фестиваль продлится до 10 июля, в его программе – мастер-классы, паблик-токи, тематические экскурсии, выставка свадебных костюмов и литературный клуб. Инициатива реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, полная программа доступна на сайте Национального центра «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что поддержка большой и крепкой многодетной семьи – безусловный стратегический приоритет для страны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Краснов поручил проверить рост тарифов на услуги ЖКХ
    Умер пострадавший при атаке ВСУ на курский пляж пятилетний мальчик
    Эксперт назвал заявления ЦРУ по химоружию на Украине сфабрикованными
    Бывшего врача Байдена лишили права хранить тайну о здоровье экс-президента
    Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен
    В Тбилиси заявили о дискредитировавшем себя Европарламенте
    Дирижер выявила сходство песни из «Игры в кальмара» с музыкой Таривердиева

    Кто выиграет от исторического падения доллара

    Доллар по отношению к мировым валютам показал в июне худший показатель с 1973 года. Судя по всему, именно этого и добивался Дональд Трамп своими торговыми войнами. Однако непредсказуемость американского президента может сыграть злую шутку с экономикой США. Почему план Трампа, где слабый доллар возрождает американскую промышленность, может не сработать? Подробности

    Перейти в раздел

    До полного отказа от роли миротворца Трампу остался один шаг

    Президент США Дональд Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира. Он ждал этого так долго, что уже успел полностью дискредитировать свой образ миротворца. Впрочем, решающей ошибки хозяин Белого дома пока не совершил – той, что связана с военными поставками на Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилась идея «технократического мирового правительства»

    70 лет назад, 9 июля 1955 года, в Лондоне было опубликовано так называемое письмо (меморандум) Рассела – Эйнштейна, положившее начало Пагоушскому движению. Что это была за организация, как сказался ее подход на отношении разных стран к ядерному оружию – и почему заложенные тогда идеи аукаются в самых острых современных дискуссиях, в частности на тему искусственного интеллекта? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Дания вышла на антироссийскую «передовую»

      Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.

      6 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Зачем нам цензура

      В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

      12 комментариев
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Кадышева в Казани работает на Русский мир

      Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации