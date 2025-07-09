Monde: Переводчицу Еврокомиссии на встрече с Зеленским заподозрили в шпионаже

Tекст: Ольга Иванова

Переводчицу лишили аккредитации в Еврокомиссии из-за подозрений в шпионаже, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел 19 декабря 2024 года на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе при участии Владимира Зеленского.

По данным газеты Monde, чешские переводчики заметили, что их коллега, осуществлявшая перевод с украинского, делала записи переговоров, что запрещено правилами подобных закрытых мероприятий.

Служба безопасности Еврокомиссии изъяла у переводчицы оборудование и удалила ее из помещения. В официальном комментарии Еврокомиссии газете Monde говорится: «Инцидент, связанный с ведением записей, что запрещено, согласно нашим правилам поведения, действительно имел место во время встречи 19 декабря 2024 года... Записи были конфискованы. После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы».

Вскоре после инцидента в Еврокомиссии было начато внутреннее расследование, переводчицу лишили аккредитации и запретили доступ в здание. Результаты расследования передали бельгийским властям, которым предстоит решить, есть ли основания для уголовного разбирательства. По сведениям газеты, переводчица имеет российских родителей, однако долгое время жила на Украине и работала внештатно в НАТО, Еврокомиссии, а также в министерствах Франции.

Несмотря на инцидент, переводчицу не исключили из списков сотрудников НАТО, французских министерств и постоянного представительства Франции в Брюсселе. Посольства Украины во Франции и Бельгии в течение нескольких лет отказывают ей в разрешении на работу на мероприятиях с Зеленским, в том числе из-за подозрений в профессиональных связях с российскими властями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная прокуратура Швейцарии направила запрос в Федеральный совет с просьбой разрешить расследование по подозрению сотрудников киберотдела разведывательной службы страны в обмене конфиденциальной информацией с Россией. Рассматривается возможная передача данных, затрагивающая интересы национальной безопасности Швейцарии, что стало поводом для начала официальной проверки со стороны надзорных органов.