Участник банды Цапков погиб в зоне СВО

Ura.ru: Участник банды Цапков погиб в зоне спецоперации

Tекст: Елизавета Шишкова

О гибели Андрея Быкова, экс-участника нашумевшей в 2010 году банды Цапков, сообщил Тelegram-канал Baza, передает Ura.ru. По их данным, смерть произошла еще в апреле 2025 года во время участия в специальной военной операции на Украине, однако родственникам об этом сообщили только недавно.

В 2013 году трое членов кущевской ОПГ, включая ее лидера Сергея Цапка, были приговорены к пожизненному лишению свободы. Еще трое обвиняемых получили сроки от 19 до 20 лет заключения.

В 2024 году двое бывших участников банды Цапков были освобождены из колоний досрочно с целью отправки на специальную военную операцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен из Краснодарского края Валерий Дорошенко заявил, что члены банды Цапков неоднократно угрожали его семье, требуя согласия на слияние компании.

Предполагаемый финансист банды Цапков Федор Стрельцов скрылся на Украине, где был завербован сотрудниками украинской разведки, а СБУ якобы выдала ему новый паспорт.