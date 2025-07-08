В УЗГА сообщили о сбое навигации у упавшего в Казани дрона

Tекст: Мария Иванова

Во время полета дрона, который потерпел крушение в Казани, произошло отключение спутниковой навигации, передает ТАСС.

По данным пресс-службы Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), «во время полета неустановленными внешними средствами радиоэлектронной борьбы была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация».

Как уточнили в УЗГА, упавший дрон был разведывательно-ударным беспилотником «Альтиус» и совершал испытательный полет. Взлет аппарата с аэродрома прошел штатно, сбои начались уже во время выполнения задания.

Проект «Альтиус» разрабатывают с 2011 года. Это беспилотник, предназначенный для проведения разведки и нанесения ударов по целям.

Ранее стало известно, что дрон упал на дачный дом в садоводческом некоммерческом товариществе «Дубки» в Казани, в результате чего вспыхнул пожар. Жертв среди людей не было, однако республиканская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

СМИ сообщали, что легкий двухмоторный самолет Cessna 337 Skymaster упал на жилой дом в садовом товариществе «Дубки» в Казани.