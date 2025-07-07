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Представлен макет нового здания НЦ «Россия» в Москве
В Москве представили макет нового здания Национального центра «Россия». Оно спроектировано в бионическом стиле и вдохновлено природными ландшафтами.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин посетили экспозицию Национального центра «Россия». В рамках визита была презентована концепция нового выставочного комплекса, который будет использоваться для показа ключевых достижений страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Кириенко отметил, что выставка «Россия» вошла в десятку самых популярных в мире по посещаемости. «Эти результаты взяты не за год, как обычно считают, а за девять месяцев, и она была на седьмом месте. Вопрос не только количества, вопрос эмоций, с которыми люди выходили. Главными посетителями были дети, школьники, студенты. Социологи проводили много опросов, 96-97 % выходили с выставки, говоря о том, что они испытывали чувство гордости за свою страну. Гордость и мечта — два образа, с которыми была связана выставка, а сейчас связан Национальный центр «Россия»,– заявил Кириенко.
Сергей Кириенко отметил, что в мире на данный момент нет проектов, сопоставимых с этим центро. По его словам, пространство воплощает в себе идеи, отражающие вектор развития страны и устремленность в будущее. Архитектурная концепция нового комплекса создавалась, опираясь как на богатое культурное и историческое наследие России, так и на идеалы и мечты современной молодежи, определяющие облик завтрашнего дня.
Собянин сообщил, что по поручению президента Владимира Путина правительство Москвы начало реализацию проекта. Постоянная экспозиция на Пресне сохранит наследие Международной выставки-форума «Россия», которую в 2023-2024 годах посетили более 18,5 млн человек. Новый центр займет около 205 тысяч кв. м на территории Экспоцентра и станет площадкой мирового уровня.
Генеральный директор центра Наталья Виртуозова заявила: «Это будет не просто здание, а место, где передовые технологии сочетаются с природой, культурой и человеческим общением. Мы надеемся, что каждый сможет приехать и увидеть все лучшее, чем гордится Россия».
Здание спроектировано в бионическом стиле, его силуэт вдохновлен природными ландшафтами и напоминает летящий снежный покров. В комплексе разместят концертный зал, медиацентр, молодежный кластер, конгресс-центр, зону для креативных индустрий и гастроряды. Особенностью станет мультимедийный фасад, адаптирующийся под разные события. Сейчас идут инженерные изыскания и подготовительные работы, завершение строительства намечено на 2029 год. До открытия нового центра экспозиции проходят в павильоне № 7 Экспоцентра, где уже открыты выставки о достижениях всех федеральных округов и эволюции архитектуры России.