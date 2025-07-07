Tекст: Дмитрий Зубарев

ВСУ сохраняли в резерве боеспособные части для возможной переброски на купянское или волчанское направления, передает ТАСС. Представители российских силовых структур рассказали, что информация об этом была получена в ходе допросов пленных украинских военнослужащих.

По данным источника агентства, на данном участке фронта действуют преимущественно молодые националисты с боевым опытом, мобилизованные еще в 2022 году. Собеседник подчеркнул, что украинское командование сохраняло такие подразделения в резерве для оперативного ввода в бой в случае критических ситуаций под Купянском либо Волчанском.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные покинули свои позиции после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Российские войска продвинулись на 300 м северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.