Шереметьево обратился к пассажирам ввиду ситуации с аэропортами

Tекст: Ирма Каплан

«Ввиду длительных ограничений по использованию воздушного пространства 5 и 6 июля образуются единовременные вылет и прилет большого количества рейсов и пассажиров. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено», – сказано в Telegram-канале воздушной гавани.

Там уточнили, что пассажирам стоит приготовиться к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет ввиду мероприятий, направленных на обеспечение безопасности.

В аэропорту отметили, что Шереметьево работает, рейсы на вылет и прилет обслуживаются в порядке очередности в соответствии с суточным планом.

Кроме того, Шереметьево после временного закрытия петербургского Пулково принял обслуживание на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург.

Статус рейсов можно уточнить через колл-центры авиаперевозчиков, добавили в пресс-службе аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В московском аэропорту Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс и отменили 158 рейсов.