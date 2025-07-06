Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
ВСУ перебросили на харьковское направление две новые бригады
Украинские военные усилили группировку на харьковском направлении резервами двух соединений, чтобы сдержать наступление российских войск.
Командование ВСУ перебросило на харьковское направление резервы из состава 143-й отдельной механизированной бригады и 3-й отдельной танковой бригады, передает ТАСС. По словам источника агентства в российских силовых структурах, эти меры связаны с безуспешными попытками остановить продвижение российских войск.
Источник отметил, что российские операторы FPV-дронов нанесли удары по вскрытым позициям противника в селах Хатнее и Амбарное. В результате атак были уничтожены живая сила и орудия ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 м и заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов. Минобороны заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик отметил укрепление позиций российских сил в Волчанске Харьковской области.