Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование ВСУ перебросило на харьковское направление резервы из состава 143-й отдельной механизированной бригады и 3-й отдельной танковой бригады, передает ТАСС. По словам источника агентства в российских силовых структурах, эти меры связаны с безуспешными попытками остановить продвижение российских войск.

Источник отметил, что российские операторы FPV-дронов нанесли удары по вскрытым позициям противника в селах Хатнее и Амбарное. В результате атак были уничтожены живая сила и орудия ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 м и заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов. Минобороны заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик отметил укрепление позиций российских сил в Волчанске Харьковской области.