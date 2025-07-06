Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Грузовой корабль «Прогресс МС-31» пристыковался к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-31» доставил на Международную космическую станцию около 2,6 т грузов, включая топливо, воду, продукты и оборудование для экспериментов, сообщают информационные агентства .
Модуль «Поиск» стал точкой пристыковки «Прогресса МС-31» к российскому сегменту МКС, передает РИА «Новости».
Грузовик доставил на станцию 950 кг топлива, 50 кг азота, 420 кг питьевой воды, а также продукты, одежду, медицинские и санитарно-гигиенические средства.
Масса аппаратуры и расходных материалов для дооснащения и планового ремонта систем станции, а также для проведения научных экспериментов, превышает 500 кг. В составе груза – инвентарь для экспериментов «Импульс», «Мираж», «Фуллерен», «Биополимер», «Виртуал», «Спланх», «Биодеградация», «Орбита-МГ» и «Сепарация».
Предполагается, что корабль пробудет в составе станции около 167 суток, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-31» 3 июля. Роскосмос показал самые яркие моменты этого запуска.