Грузовой корабль «Прогресс МС-31» пристыковался к МКС

Tекст: Антон Антонов

Модуль «Поиск» стал точкой пристыковки «Прогресса МС-31» к российскому сегменту МКС, передает РИА «Новости».

Грузовик доставил на станцию 950 кг топлива, 50 кг азота, 420 кг питьевой воды, а также продукты, одежду, медицинские и санитарно-гигиенические средства.

Масса аппаратуры и расходных материалов для дооснащения и планового ремонта систем станции, а также для проведения научных экспериментов, превышает 500 кг. В составе груза – инвентарь для экспериментов «Импульс», «Мираж», «Фуллерен», «Биополимер», «Виртуал», «Спланх», «Биодеградация», «Орбита-МГ» и «Сепарация».

Предполагается, что корабль пробудет в составе станции около 167 суток, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-31» 3 июля. Роскосмос показал самые яркие моменты этого запуска.