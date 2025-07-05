Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.8 комментариев
ВС России «Геранью-2» уничтожили пункт ВСУ возле Степановки в ДНР
Российские военные применили беспилотники «Герань-2» для атаки на пункт временной дислокации украинских морпехов в районе населенного пункта Степановка в ДНР.
ВС России поразили пункт временной дислокации подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», передает ТАСС. Удар был нанесен по объекту в районе населенного пункта Степановка в Донецкой Народной Республике.
В ведомстве отметили, что опубликованы кадры, на которых зафиксировано поражение украинских позиций. «Минобороны опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации подразделений 36-й обрмп ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов »Герань-2« в районе населенного пункта Степановка (ДНР)», – заявили в Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к Константиновке в ДНР. Российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Российские подразделения закрепились в центре села Каменское в Запорожской области.