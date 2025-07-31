Три землетрясения за час вновь потрясли побережье Камчатки

Три землетрясения за час потрясли побережье Камчатского полуострова

Tекст: Ольга Иванова

В течение часа у побережья Камчатки зафиксировали три землетрясения магнитудой 5,3, 5,0 и 5,2, передает ТАСС. По информации камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмические события произошли 31 июля в период с 16:09 до 16:43 по всемирному координационному времени (с 13:09 до 13:43 по московскому времени).

Первое землетрясение было зарегистрировано в 148 километрах от Петропавловска-Камчатского с очагом на глубине 15,7 километра. Второе толчок был зафиксирован в 118 километрах от города на глубине 69,5 километра, а третье – в 189 километрах с глубиной 57,7 километра.

Данных об ощущаемости землетрясений среди жителей региона на момент публикации не поступало. О разрушениях или пострадавших также не сообщается. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в этом районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Камчатки за один час зафиксировали восемь землетрясений. За предыдущие сутки сейсмологи отмечали 11 подземных толчков за час на Камчатке. В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что серия подземных толчков после крупного землетрясения будет продолжаться несколько месяцев.