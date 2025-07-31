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    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

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    31 июля 2025, 11:44 • Новости дня

    Марочко: После освобождения Часова Яра для ВС России открываются три направления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение Часова Яра в Донецкой народной республике откроет для российских войск путь к Краматорску, Дружковке и Константиновке, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, после освобождения Часова Яра в Донецкой Народной Республике для Вооружённых сил России открываются три ключевых направления наступления – Краматорск, Дружковка и Константиновка, передает РИА «Новости».

    По словам Марочко, украинские силы сейчас будут активно укреплять эти населенные пункты, так как между ними нет значимых рубежей для обороны. Эксперт отметил, что Часов Яр расположен на возвышенности, и его освобождение позволяет российским военным развивать наступление сразу по нескольким направлениям.

    Марочко также выразил уверенность, что вслед за Часовым Яром могут быть освобождены довольно обширные территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России объявило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Российские военные эвакуировали большую часть жителей Часова Яра. В этом городе уничтожили самую крупную за всю историю спецоперации группировку ВСУ.

    31 июля 2025, 08:58 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    Силовики: в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за время боевых действий в Часовом Яре ликвидировали самую крупную группу украинских войск за всю историю спецоперации, сообщил источник в силовых структурах России.

    «В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации», – сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что численность личного состава группировки составляла тысячи человек.

    В четверг Минобороны сообщило об освобождении города Часов Яр в Донецкой народной республике.

    До этого сообщалось, что город Константиновка в ДНР взят в клещи, там ведутся ожесточенные бои, командиры ВСУ покинули населенный пункт.

    Несколькими днями ранее группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    30 июля 2025, 15:57 • Новости дня
    Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине
    Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска совершили ночную атаку на порт в Очакове, откуда ВСУ ранее пытались высадить десант на Тендровскую косу.

    Об ударе по порту в Очакове Николаевской области Украины сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, цель атаки стала площадка, откуда киевские силы недавно осуществили неудачную попытку десанта на Тендровскую косу.

    Сальдо отметил, что четыре катера ВСУ, отправленные на рейд, завершили операцию неудачно, назвав ее провалом для украинских военных.

    Он подчеркнул, что ответным ударом российские войска применили тяжелые реактивные системы залпового огня. «Громко. Жестко. Противник понес ощутимые потери», – заявил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары были нанесены по установкам HIMARS в Николаевской области. Также были поражены склады с импортируемыми комплектующими. Кроме того, были атакованы точки базирования беспилотных катеров Вооруженных сил Украины.

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    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

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    31 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    Освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на Константиновском направлении

    Кимаковский: Освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на Константиновском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборона ВСУ на Константиновском направлении фактически рухнула после потери Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, освобождение Часова Яра приводит к обрушению обороны ВСУ на Константиновском направлении, передает ТАСС.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Как отметил источник в силовых структурах России, в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    30 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Разведчики отбили мост через Днепр, сорвав атаку ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные сорвали попытку украинских подразделений перебраться через Днепр в Херсонской области и установили контроль над железнодорожным мостом, сообщили в 18-й общевойсковой армии.

    Военнослужащие 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии успешно пресекли попытку ВСУ пересечь Днепр по железнодорожному мосту, передает ТАСС.

    Командование группировки «Днепр» сообщило, что российские разведчики поразили личный состав противника и водрузили российский флаг на путях моста.

    В результате атаки объект полностью перешел под контроль ВС РФ. По данным российской стороны, подразделения ВСУ пытались прорваться не только по мосту, но и с помощью лодок, однако техника была уничтожена ударами российских беспилотников во время их отступления.

    Потери ВСУ в ходе операции составили до 20 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть получили ранения.

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    30 июля 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 133 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 522 беспилотника, 624 ЗРК, 24 384 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 27 956 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 892 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили военный аэродром ВСУ.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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    31 июля 2025, 08:06 • Новости дня
    Российские войска освободили Часов Яр
    Российские войска освободили Часов Яр
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в результате наступления Южной группировкой на краматорско-дружковском направлении был освобожден город Часов Яр ДНР.

    Ранее начались бои за село Ступочки к югу от Часова Яра.

    ВС России закрепились на трех новых позициях в Часовом Яре.

    Бойцы «Барс-31» уничтожили операторов БПЛА под Часовым Яром.

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    31 июля 2025, 09:56 • Новости дня
    ВС России вывели большую часть жителей Часова Яра
    ВС России вывели большую часть жителей Часова Яра
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Как рассказали в российских силовых структурах, люди долгое время оставались в подвалах, дожидаясь российских военнослужащих.

    «Из Часова Яра вывели большую часть мирных жителей, которые там оставались», – передает ТАСС слова источников в силовых структурах.

    Военным еще предстоит обследовать множество подвалов, чтобы понять, где до сих пор находятся люди.

    Ранее сообщалось, что освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на константиновском направлении.

    До этого в четверг Министерство обороны сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Как отметил источник в силовых структурах России, в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    31 июля 2025, 06:14 • Новости дня
    Взвод ВСУ сдался в плен в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    До взвода ВСУ сдались в плен в населенном пункте Темировка в Запорожской области, рассказал боец 394-го мотострелкового полка группировки «Восток» с позывным Калим.

    По его словам, взвод ВСУ сдался в плен в Тимировке, передает ТАСС. Калим добавил, что ВС России заходили в село малыми группами, обходя противника с флангов. Были также и лобовые столкновения.

    Ранее российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя.

    ВС России зацепились за Малиновку» на Запорожском направлении.

    Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где ширина фронта превышает тридцать километров.


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    31 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» сообщили о том, как командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра спецопераций.

    «На фоне катастрофических потерь противник вынужден не только передислоцировать на данный участок фронта наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по предназначению», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В застройке на юге Юнаковки ведутся ожесточенные стрелковые, в ходе которых подразделения ВДВ «Северян» зачистили восемь домовладений. Штурм-группы выбили ВСУ из опорпункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись на более чем 800 метров на позиции.

    На Харьковском направлении наиболее ожесточенные бои идут в Волчанске и его окрестностях, в лесополосах между селами Меловое, Зарубинка и Хатнее.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы через сопротивляющегося противника продвигаются в направлении села Хатнее. В лесу юго-западнее села Меловое «Северяне» продвинулись более чем на 400 метров.

    «В результате огневого поражения Северяне уничтожили семь боевых групп противника вместе с автомобильной техникой. На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 12 штурмовых групп ВСУ и несколько минометных расчетов противника», – сказано в материале.

    Бойцы уточнили, что в лесном массиве юго-западнее Волчанска штурмовики продвинулись на более чем 550 метров.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью, сообщила компания CNN.

    Кроме того, украинские военные сталкиваются с недостатком боеприпасов на фоне усиливающегося наступления российских войск и неопределенности с поставками вооружения из США.

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    30 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    Главком ВСУ перевел обучение украинских военных под землю

    Главком ВСУ Сырский потребовал вести обучение военных в подземных центрах

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ВСУ Александр Сырский распорядился изменить систему обучения военных, максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центру подготовки военных ВСУ.

    Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский после удара Вооруженных сил России по учебному центру потребовал ужесточить меры безопасности в военных учебных заведениях страны, передает ТАСС. Он отметил, что из-за угрозы со стороны ракет и беспилотников ВС России вся территория Украины находится в зоне риска. По его словам, учебный процесс «должен быть максимально переведен под землю».

    Сырский также указал на необходимость немедленного реагирования на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников. К таким выводам он пришел по итогам доклада заместителя начальника Генштаба ВСУ по вопросам подготовки Игоря Скибюка.

    Ранее в результате удара «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области украинские военные понесли потери около 200 убитыми и ранеными.

    Сухопутные войска вооруженных сил Украины подтвердили потери после удара по учебному подразделению ВСУ.

    Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках.

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    31 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Военный эксперт Кнутов назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Операция по освобождению Часова Яра сопровождалась рядом сложностей в силу географических особенностей местности и превращения противником населенного пункта в крепость. Взятие города открывает российским военным путь к Константиновке, а также Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Противник считал Часов Яр неприступным. Он также полагал, что российским бойцам никогда не водрузить там знамя. Все эти надежды украинского военного руководства оказались пустыми. Освобождение города – эта значимая победа ВС России и подвиг наших военнослужащих», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он указал, что операция сопровождалась рядом сложностей. «Во-первых, Часов Яр фактически был превращен ВСУ в крепость. Противник использовал жилые здания в качестве опорных пунктов, а между ними он прорыл подземные ходы», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, продвижение ВС России осложняли географические особенности местности – Часов Яр расположен на господствующей высоте», – добавил Кнутов. Тем не менее, четкие и выверенные действия наших солдат привели к освобождению населенного пункта.  

    По его словам, теперь перед российскими военными открывается путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, – Славянско-Краматорской, а также к Константиновке, операция по освобождению которой будет непростой. Но наши военные уже работают над тем, чтобы изолировать район боевых действий, обескровить противника и измотать его, отметил эксперт.

    «То есть задача – взять Константиновку в огневое окружение и усложнить украинской армии подвоз боеприпасов, ротацию личного состава. В результате это должно привести к тому, что либо противник оставит город, либо мы освободим его с большими для ВСУ потерями. Затем возможно продвижение на Славянск и Краматорск», – заключил Кнутов.

    Напомним, российские военные освободили город Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны. Это произошло в результате наступательных действий Южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении, говорится в сообщении ведомства. Причем ВС России уничтожили крупнейшее за всю историю спецоперации подразделение ВСУ во время боев.

    Российские войска эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, люди долгое время оставались в подвалах, дожидаясь российских военнослужащих. Военным еще предстоит обследовать множество подвалов, чтобы понять, где еще есть люди.

    Вместе с тем операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА «Новости» начальник разведки с позывным «Тэпа».

    Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на высоте 227 м над уровнем моря среди холмистой степной равнины. С юга и востока прикрывается холмами, в восточных пригородах протекает канал Северский Донец – Донбасс шириной около 30 метров.

    Газета The New York Times называла Часов Яр «ключом к Донбассу», поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов.

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    31 июля 2025, 11:29 • Новости дня
    Российская разведка при освобождении Часова Яра навязала ВСУ радиоигру

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская разведка использовала радиоигру и ложные цели для обмана украинских войск в ходе операции в Часовом Яре, что позволило продвинуться вперед, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

    По его словам, российская военная разведка провела радиоигру с Вооруженными силами Украины при освобождении Часова Яра в ДНР, сообщает ТАСС.

    Киселев добавил, что были созданы ложные цели, по которым украинские войска наносили удары, что помогло вытянуть противника и сыграло ключевую роль в операции.

    Киселев подчеркнул, что командование российских подразделений организовало систематическую радиоигру, а разведка работала как с воздуха, так и на земле. Эксперт отметил: «Помимо этого, были установлены ложные цели, по которым противника вытягивали для нанесения ударов в нашу сторону. Это сыграло очень большую роль».

    По словам Киселева, продвижение российских войск в этом районе является масштабным, в операции задействованы подразделения ВДВ. Российские операторы беспилотников обеспечили полный контроль в воздушном пространстве, что, по мнению эксперта, стало решающим фактором для успешного продвижения штурмовых групп и техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Российские военные организовали вывоз большей части жителей Часова Яра.

    В городе Часов Яр была уничтожена крупнейшая группировка ВСУ за всю историю спецоперации на Украине.

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    31 июля 2025, 01:01 • Новости дня
    Мужчины старше 25 лет на Украине автоматически стали «солдатами запаса»

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнообязанным на Украине старше 25 лет, не проходившим военную службу, будет автоматически присваиваться воинское звание «солдат (матрос) запаса» одновременно с принятием на воинский учет, сообщило оборонное ведомство страны.

    Согласно утвержденному правительством Украины нововведению, воинское звание «солдат (матрос) запаса» будет присваиваться мужчинам старше 25 лет без вызова в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкомата на Украине), передает ТАСС.

    Автоматическое взятие на военный учет распространяется и на женщин с медицинским образованием без личного присутствия, а также отправку повесток заказными письмами с описанием вложения и уведомлением о вручении в адрес проживания и формирование поименных списков специальной системой для отправки команд во время призыва на военную службу.

    До этого призыву на Украине подлежали мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация объявлена в стране с февраля 2022 года, с мая 2024 года ее правила были ужесточены, многие категории призывников лишились льгот и отсрочек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, женщины с медицинским или фармацевтическим образованием на Украине будут автоматически включаться в воинский учет без необходимости личного присутствия.

    В начале июля украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что парламент страны исключает вероятность принятия закона о принудительной мобилизации женщин для службы в ВСУ.

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    30 июля 2025, 12:53 • Новости дня
    Туск спрогнозировал скорую приостановку конфликта между Россией и Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Польши Дональд Туск заявил о вероятности приостановки противостояния между Россией и Украиной, указав на множество признаков возможного прекращения боевых действий.

    Премьер Польши Дональд Туск поделился своим мнением о перспективах российско-украинского конфликта, передает РИА «Новости». Он отметил, что существует много признаков того, что противостояние между странами может быть остановлено в ближайшем будущем.

    «Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время», – заявил Туск.

    При этом премьер не уточнил конкретных оснований для своего прогноза, оставив детали без пояснений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул на скорую передачу Киеву истребителей МиГ-29. Дональд Туск заявил о задержании 32 человек по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Премьер Польши показал коллегам в правительстве макеты боеголовок, произведенных в Польше с применением технологий 3D-печати.

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    31 июля 2025, 02:39 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах и пожарах в городе

    Tекст: Ирма Каплан

    Серия взрывов была зафиксирована в ночь на четверг в столице Украины, о чем сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

    По словам киевского мэра Виталия Кличко, в нескольких районах города прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    «Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Пребывайте в укрытиях», – написал мэр украинской столицы.

    О взрывах в городе сообщили издание «Страна.ua» и «Общественное».

    Кличко также сообщил о пожаре в нежилом помещении, который оперативно потушили. Еще один пожар зафиксирован в нескольких местах нежилой застройки, экстренные службы на местах.

    Как писала 21 июля газета ВЗГЛЯД, в результате ночных взрывов в Киевской области были зафиксированы разрушения складских помещений одного из местных предприятий.

    Напомним, с октября 2022 года ВС России наносят удары по инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что удары не наносятся по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры.

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    Зеленский отыскал резерв для передовой в больницах и поликлиниках

    Украинских женщин-медиков и фармацевтов решили автоматически сделать военнообязанными. Соответствующий закон появился в Раде. Эксперты полагают, что цель у данного документа одна: заменить медицинский персонал в тылу женщинами, чтобы направить мужчин на передовую. При этом сейчас в системе здравоохранения Украины огромный дефицит кадров, а с принятием этого закона работать в больницах и поликлиниках и вовсе станет некому – все медики предпочтут уехать за границу. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    • Новый ультиматум США к России

      Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул: Россия должна согласиться на перемирие с Украиной за 10-12 дней. Ответ представляется очевидным.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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