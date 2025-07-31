Марочко: После освобождения Часова Яра для ВС России открываются три направления

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, после освобождения Часова Яра в Донецкой Народной Республике для Вооружённых сил России открываются три ключевых направления наступления – Краматорск, Дружковка и Константиновка, передает РИА «Новости».

По словам Марочко, украинские силы сейчас будут активно укреплять эти населенные пункты, так как между ними нет значимых рубежей для обороны. Эксперт отметил, что Часов Яр расположен на возвышенности, и его освобождение позволяет российским военным развивать наступление сразу по нескольким направлениям.

Марочко также выразил уверенность, что вслед за Часовым Яром могут быть освобождены довольно обширные территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России объявило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Российские военные эвакуировали большую часть жителей Часова Яра. В этом городе уничтожили самую крупную за всю историю спецоперации группировку ВСУ.