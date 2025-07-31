Глава Союза армян назвал изъятие земли в Ереване политическим заказом

Tекст: Вера Басилая

Президент Союза армян России Ара Абрамян назвал решение Антикоррупционного суда Армении об изъятии у него земельного участка в центре Еревана политическим заказом, передает ТАСС.

Абрамян подчеркнул, что приобрел этот участок как иностранный инвестор четверть века назад через аукцион и в полном соответствии с законодательством Армении. По его словам, действия суда свидетельствуют о том, что он служит инструментом давления на тех, кто не согласен с политикой нынешних властей страны.

Абрамян считает, что подобная практика нанесет ущерб всем гражданам Армении, поскольку отсутствие предсказуемых условий для бизнеса отпугивает инвесторов и мешает созданию новых рабочих мест.

Президент Союза армян России также заявил, что не изменит своих взглядов из-за давления властей.

Абрамян сообщил, что намерен содействовать консолидации оппозиционных сил в Армении на парламентских выборах в 2026 году. Он подчеркнул, что не собирается лично участвовать в выборах, но приложит усилия для объединения политических и экономических ресурсов ради будущего страны. Абрамян убежден, что большинство армян объединены любовью к Родине, а «теряющий Родину – теряет все».

Президент Союза армян России в последние недели неоднократно критиковал правительство Никола Пашиняна. На этом фоне власти Армении ужесточили давление на представителей оппозиции, в том числе на бизнесмена Самвела Карапетяна, который был задержан по обвинению в призывах к захвату власти.

Ранее глава Союза армян России Ара Абрамян заявил, что у Армении нет других вариантов развития, кроме сближения с Москвой. Он отметил неспособность Запада предоставить Армении гарантии безопасности.