Комик Воля чуть не утонул в Калининградской области

Павел Воля рассказал о ЧП на лодке перед концертом в Светлогорске

Tекст: Евгения Караваева

Комик признался, что вместе с командой отправился на лодке в плавание, но судно пошло ко дну, и им пришлось экстренно выпрыгивать, передает «Комсомольская правда».

Воля отметил: «На этой лодочке мы отошли, и такое вот случилось. Мы еле выпрыгнули. Спасение закончилось вот чем, мы привязали судно, чтобы оно не утонуло дальше».

Несмотря на ситуацию, артист провел концерт в Светлогорске и поблагодарил зрителей за теплый прием. Выступление состоялось без опозданий и происшествий.

Напомним, в сентябре Воля и его коллега Гарик Харламов объявили о «закрытии» Comedy Club, что оказалось шуткой.