Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Катарская звезда подала заявку на «Интервидение»
На музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», который состоится 20 сентября в Москве, Катар представит популярная певица Дана Аль-Мир.
Участие Катара в «Интервидении» подтвердил посол страны в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани, сообщает ТАСС.
Дипломат заявил, что на конкурс в Москву прибудет официальная делегация из Катара. Он подчеркнул значительный опыт страны в проведении культурных мероприятий и постоянную поддержку таких инициатив.
Аль Тани отметил: «Катар на этом музыкальном конкурсе будет представлять очень известная на всю страну певица Дана Аль-Мир».
Напомним, делегацию ЮАР также ждут на «Интервидении».
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри. А на самом конкурсе от нашей страны выступит Ярослав Дронов (Shaman).
Накануне стала известна денежная премия для победителя «Интервидения».