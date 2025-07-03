Bloomberg: Коалиция Мерца отказалась расширить налоговые льготы на электричество

Tекст: Александра Юдина

В заявлении коалиции отмечается, что они готовы рассмотреть подобную меру только при появлении «финансовой свободы действий», передает Bloomberg.

В правительственном плане блока ХДС/ХСС и социал-демократов ранее содержалось обещание снизить налог на электроэнергию для всех категорий потребителей, доведя его до европейского минимума. Однако проект бюджета на 2025 год, представленный на прошлой неделе, предусматривал снижение налоговой нагрузки только для крупных производителей, фермеров и лесного сектора, что вызвало резкую критику со стороны отраслевых лоббистов, групп потребителей и оппозиции.

Министерство финансов Германии оценило расходы на распространение скидки на всех потребителей примерно в 5 млрд евро. После переговоров между Мерцем и министром финансов Ларсом Клингбайлем коалиция распространила заявление, в котором подчеркивалось, что уже предпринимаются шаги по снижению расходов на электроэнергию и облегчению нагрузки для компаний и домохозяйств.

В заявлении отмечалось, что такие меры, по мнению коалиции, возвращают экономику Германии к росту и обеспечивают рабочие места и безопасность.

Чиновники также выразили согласие с тем, что дополнительные меры снижения налогов для всех участников экономики могут быть приняты в будущем при наличии финансовых возможностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает на существенное увеличение национальных военных расходов до 60 млрд евро с этого года.

Новое правительство Германии, сформированное блоком ХДС/ХСС и СДПГ, к 2029 году недополучит порядка 81,2 млрд евро налоговых поступлений.