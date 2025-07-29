Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, инфраструктура Европейского союза не соответствует требованиям быстрой переброски войск и техники в случае вооружённого конфликта с Россией, передает РИА «Новости».

Дзидзикостас добавил, что дороги, мосты и железнодорожные пути в ЕС не рассчитаны на массовое перемещение танков, военнослужащих и грузов.

Он подчеркнул: «Сегодняшняя реальность такова, что, если мы хотим перебросить военную технику и войска с западной части Европы на восточную, это занимает недели, а в некоторых случаях и месяцы». Дзидзикостас добавил, что большая часть инфраструктуры строилась без учёта военных нужд, а старые мосты требуют модернизации, узкие – расширения, и необходима постройка новых объектов.

Как отмечает издание, в Евросоюзе уже разрабатывают стратегию, которая позволит перебрасывать войска через континент в течение часов или максимум нескольких дней в случае атаки. Для этого планируется модернизировать около 500 инфраструктурных объектов на четырёх ключевых военных коридорах.

Еврокомиссар также рассказал, что Брюссель собирается уменьшить бюрократию, чтобы избежать задержек техники на границах. Представить новую стратегию Дзидзикостас пообещал до конца текущего года.

Он оценил необходимые инвестиции для модернизации инфраструктуры в 17 млрд евро. По словам еврокомиссара, «мы больше не можем позволить себе быть неготовыми или зависимыми».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава военной разведки Литвы попал под критику после публикаций о «российской агрессии». Западные страны установили сроки возможной военной агрессии против России. Евросоюз рассмотрел вопрос увеличения бюджета на нужды обороны и климата.