Politico: ЕС обсудил увеличение бюджета для финансирования обороны и климата

Tекст: Вера Басилая

Европейская комиссия рассматривает возможность увеличения долгосрочного бюджета Евросоюза и создания новых фондов, пишет Politico.

Обсуждаемый многолетний финансовый план (MFF) рассчитан на 2028–2034 годы и должен обеспечить ЕС ресурсами для противодействия вызовам, включая экономическую конкуренцию, военные угрозы и изменение климата.

«Мы достигли точки, где без действий придется жертвовать либо нашим благополучием, либо окружающей средой, либо свободой», – заявил бывший премьер-министр Италии Марио Драги, чьи предложения легли в основу новой стратегии.

Эксперты предлагают увеличить бюджет ЕС на 20–30%, чтобы он составлял до 1,3% ВВП, а некоторые призывают удвоить его. Среди ключевых идей – перераспределение расходов на оборону, цифровую инфраструктуру и энергетику, а также упрощение структуры бюджета.

Сложности вызывает поиск новых источников дохода для бюджета: часть стран выступает против создания общеевропейских налогов, настаивая на перераспределении существующих средств. Вопрос принципиален для государств-доноров, таких как Германия, Швеция и Нидерланды.

Еще одним спорным моментом стало намерение ужесточить условия получения средств для стран, нарушающих стандарты правового государства. Принятие решения осложняет правило единогласного голосования всех 27 стран ЕС.

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