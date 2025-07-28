Украина приостановила выполнение обязательств по ДОВСЕ

МИД Украины сообщил о прекращении соблюдения обязательств по ДОВСЕ

Tекст: Денис Тельманов

Украина приостановила выполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, передает ТАСС.

Министерство иностранных дел Украины заявило: «Инициировали остановку выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе – следующий шаг для нашего усиления после приостановления действия Оттавской конвенции». Это решение было принято по итогам совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

В ходе совещания были также ускорены шаги по прекращению действия ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. ДОВСЕ устанавливал лимиты на количество танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов в обычных вооруженных силах стран – участниц соглашения.

Договор был подписан в 1990 году, а затем адаптирован в 1997 году для установления баланса между ОВД и НАТО на пониженных уровнях. Впоследствии по инициативе России было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, однако оно так и не вступило в силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Молдавский парламент одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ. Парламент Венгрии принял закон о приостановке участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.