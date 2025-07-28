На форуме «Территория смыслов» прошли дебаты молодых парламентариев с лидерами фракций

Tекст: Валерия Городецкая

600 молодых депутатов и лидеров молодежных организаций участвовали в образовательной программе и обсуждении шагов по укреплению суверенитета России. Ключевым событием финального дня стали межпартийные дебаты с руководителями всех парламентских фракций Государственной Думы, в которых обсуждались демографические вызовы, технологическая независимость, поддержка молодых семей, консолидация общества вокруг спецоперации и политическое единство, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Модератором встречи выступил журналист Владимир Соловьев. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил: «На форуме «Территория смыслов» прошли межпартийные дебаты. Лидеры парламентских фракций два часа отвечали на вопросы ребят. Обсуждали демографию, технологический суверенитет, поддержку молодых семей и единство в поддержке спецоперации. Такой живой и откровенный формат на «Территории смыслов» – именно то, что нужно молодежи сегодня».

В числе спикеров были глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководители фракций «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, ЛДПР Леонид Слуцкий и «Новые люди» Алексей Нечаев. Участники обменялись мнениями о перспективах молодежи в политике, единстве страны, роли традиционных ценностей и необходимости морального и технологического лидерства.

В рамках смены также состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Молодые парламентарии представили свои социальные инициативы и получили возможность подать заявки на гранты Росмолодежи до 1,5 млн рублей. Форум стал частью национального проекта «Молодежь и дети» и проводится под эгидой платформы «Россия – страна возможностей».