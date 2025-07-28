Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.12 комментариев
Poilitico: Трамп ведет неформальные беседы с мировыми политиками по личному телефону
Президент США Дональд Трамп активно поддерживает неформальные контакты с зарубежными лидерами, обсуждая как деловые, так и личные вопросы, пишет Politico.
Трамп наладил регулярные прямые контакты с мировыми лидерами, предлагая им обращаться к нему напрямую по мобильному телефону, пишет Politico.
Среди собеседников президента отмечаются французский лидер Эммануэль Макрон, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и премьер-министр Британии Кир Стармер.
Собеседники из окружения Трампа сообщают, что часть этих звонков посвящена глобальным вопросам, однако значительная доля общения носит неформальный и личный характер.
Один из источников описал стиль разговоров между Трампом и Макроном как непринужденный и шутливый: «Трамп говорил «Эммануэлллль» с протяжным «л», а Макрон отвечал «Дональдддд», и так они обменивались приветствиями».
Иностранные официальные лица отмечают, что личный характер контактов с Трампом способствует более эффективному взаимодействию и улучшает атмосферу переговоров. По их словам, это позволило лидерам стран добиться большей согласованности по ряду вопросов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Ноэль Уильямс предложил изменить протокол приветствий для президента США Дональда Трампа из-за синяков от рукопожатий.