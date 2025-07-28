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Al Jazeera: Израиль нанес ночные удары по сектору Газа
Во время израильских атак по сектору Газа зафиксированы десятки погибших и раненых, значительный ущерб нанесен жилым кварталам в нескольких районах.
Не менее 25 человек погибли и десятки получили ранения после ночных ударов Израиля по сектору Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Jazeera и палестинские медицинские источники. «Не менее 25 человек погибли, десятки пострадали в результате серии интенсивных израильских ударов по ряду районов сектора Газа с полуночи понедельника», – говорится в сообщении.
Наиболее мощному обстрелу подвергся город Хан-Юнис на юге сектора, где, по данным телеканала, часть пострадавших до сих пор находится под завалами разрушенных зданий. Также удары были нанесены по жилым домам в Дейр-эль-Балахе и лагере Эль-Магази в центральной части Газы.
Согласно информации минздрава сектора Газа, с момента возобновления ударов Израиля 18 марта в результате бомбардировок погибло более 8,6 тыс. человек, еще почти 33 тыс. получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 100 палестинцев. В секторе Газа при стрельбе возле центра гуманитарной помощи погибли более десяти человек. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.