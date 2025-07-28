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    Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

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    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    28 июля 2025, 08:40 • Новости дня

    Al Jazeera: Израиль нанес ночные удары по сектору Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время израильских атак по сектору Газа зафиксированы десятки погибших и раненых, значительный ущерб нанесен жилым кварталам в нескольких районах.

    Не менее 25 человек погибли и десятки получили ранения после ночных ударов Израиля по сектору Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Jazeera и палестинские медицинские источники. «Не менее 25 человек погибли, десятки пострадали в результате серии интенсивных израильских ударов по ряду районов сектора Газа с полуночи понедельника», – говорится в сообщении.

    Наиболее мощному обстрелу подвергся город Хан-Юнис на юге сектора, где, по данным телеканала, часть пострадавших до сих пор находится под завалами разрушенных зданий. Также удары были нанесены по жилым домам в Дейр-эль-Балахе и лагере Эль-Магази в центральной части Газы.

    Согласно информации минздрава сектора Газа, с момента возобновления ударов Израиля 18 марта в результате бомбардировок погибло более 8,6 тыс. человек, еще почти 33 тыс. получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 100 палестинцев. В секторе Газа при стрельбе возле центра гуманитарной помощи погибли более десяти человек. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

    27 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    Более 70 палестинцев погибли после новых ударов Израиля по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате недавних израильских ударов по сектору Газа за сутки убиты более семидесяти человек, включая людей, ожидавших гуманитарную помощь.

    Более 70 палестинцев погибли за последние сутки в результате авиаударов армии Израиля по сектору Газа, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera. По сообщениям канала, только за субботу жертвами атак стали не менее 71 человека, среди которых 42 палестинца, ожидавших гуманитарной помощи. Еще пятеро скончались от голода.

    В частности, пять человек были убиты в результате удара беспилотника по палатке в районе Эль-Маваси в городе Хан-Юнис на юге сектора. «Эль-Маваси была объявлена властями Израиля 'безопасной зоной', однако израильские военные регулярно совершают нападения на переселенных палестинцев, укрывающихся в переполненных палатках», – цитирует телеканал Al Jazeera.

    Кроме того, в городе Дейр-эль-Балах, который находится в центральной части анклава, еще четверо палестинцев погибли после удара по их палатке. Канал отмечает, что в зоне боевых действий продолжаются перебои с поставкой гуманитарной помощи и сохраняется угроза для мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в секторе Газа более 100 человек погибли в результате израильских ударов. Более десяти палестинцев погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в Газе. ООН призвали официально признать сектор Газа зоной голода.

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    27 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Спецпосланник Уиткофф назвал желаемые сроки установления мира в Газе и на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил телеканалу Fox News о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

    «Это должно произойти. Президент прав: этой войны не должно было быть. Думаю, мы сможем добиться ее окончания, и, хочется верить, это и станет ключевым моментом», – ответил Уиткофф в программе My View with Lara Trump на вопрос об особом моменте карьеры.

    По его словам, Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены. Такая же ситуация на Ближнем Востоке.

    «Когда мы расширим Авраамовы соглашения, когда мы добьемся прочного мира в Газе и установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, <...> думаю, это будет главными достижениями», – добавил спецпосланник.

    Уиткофф отметил, что был бы рад, если бы оба конфликта удалось разрешить до конца президентского срока Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    Госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтону следует рассмотреть корректировку своей политики в отношении Газы после провала очередных переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    26 июля 2025, 04:04 • Новости дня
    Йеменские хуситы атаковали Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) осуществили серию ударов по целям в Израиле, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Хуситы заявили, что атаковали четыре цели на территории Израиля. Сариа заявил, что «ракетные войска провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали чувствительную цель сионистского противника в оккупированном районе Беэр-Шева с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа »Палестина-2».

    Помимо этого, по словам хуситов, они направили три беспилотных летательных аппарата против важных объектов в городах Эйлат, Ашкелон и Хадера. Заявляется, что все удары достигли намеченных целей, передает ТАСС.

    Вечером в пятницу Армия обороны Израиля сообщила о перехвате одной ракеты, выпущенной с территории Йемена. В ряде районов Израиля звучали сирены воздушной тревоги, но о разрушениях или пострадавших не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях в ряде районов Израиля также сработали сирены воздушной тревоги после запуска ракеты с территории Йемена. После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

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    25 июля 2025, 09:33 • Новости дня
    Война Израиля с Ираном выявила дефицит ракет-перехватчиков у США

    WSJ: США столкнулись с нехваткой ракет-перехватчиков после войны Израиля и Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Краткосрочные боевые действия между Израилем и Ираном обнажили острый дефицит ракет-перехватчиков в военных арсеналах США и вызвали вопросы об их эффективности, сообщает газета The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что недавний конфликт между Израилем и Ираном выявил серьезную нехватку у США ракет-перехватчиков, а также недостаточную эффективность их применения, передает РИА «Новости».

    По словам представителей Пентагона, обнаружился «тревожный пробел в запасах США», а также возникли вопросы к результативности ряда противоракетных систем. Отмечается, что сейчас проводится проверка эффективности некоторых типов ракет-перехватчиков.

    Издание сообщает, что за 12 дней войны американские расчеты ЗРК Thaad потратили более 150 ракет, что составляет около четверти всех подобных боеприпасов, когда-либо закупленных Пентагоном. Эксперты отмечают, что пополнение запасов может занять более года, учитывая текущие производственные мощности. Эта ситуация вынудила Пентагон рассмотреть вариант передачи Израилю ракет-перехватчиков, ранее предназначенных для Саудовской Аравии.

    Чиновники Пентагона также обеспокоены тем, что современная противоракетная оборона не справляется с вызовами эпохи массового применения сравнительно дешевых баллистических ракет. Кроме того, есть подозрения, что противоракеты SM-3, выпущенные с американских кораблей, уничтожили меньше целей, чем планировалось изначально.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон столкнулся с нехваткой ракет для комплексов Patriot из-за военной поддержки на Украине и операций на Ближнем Востоке.

    Армия США планирует закупить более 13 тыс. зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE для пополнения запасов и ускорения развития программы «Золотой купол».

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    25 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков назвал решения СБ ООН по Палестине ключом к выходу из кризиса в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Единственным способом урегулировать напряженность в ситуации вокруг Палестины является соблюдение всех резолюций Совета Безопасности ООН, включая последние принятые документы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что выход из сложной ситуации вокруг Палестины возможен только при строгом соблюдении решений Совета безопасности ООН, передает ТАСС.

    По его словам, Москва придерживается принципа следования международным правовым нормам, закрепленным в рамках ООН, и считает, что только так можно добиться урегулирования кризиса в регионе.

    Ранее госдеп США заявил о безрассудности намерений Франции признать Палестину.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна признает Государство Палестина во время сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.

    Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с призывом к властям Британии прекратить поставки оружия Израилю и поддержать палестинцев.

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    26 июля 2025, 17:25 • Новости дня
    Госдеп заявил о необходимости пересмотреть стратегию США по Газе

    Госсекретарь США Рубио заявил о необходимости новых шагов по конфликту в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    США следует рассмотреть возможность корректировки своей политики в отношении Газы после провала очередных переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с семьями заложников, удерживаемых движением ХАМАС, заявил о необходимости пересмотра стратегии США в отношении ситуации в Газе, передает РИА «Новости».

    По его словам, после провала очередного раунда переговоров администрации Дональда Трампа нужно «пересмотреть» свой подход и «предложить президенту новые варианты».

    Издание отмечает, что это заявление прозвучало в пятницу, когда обсуждались дальнейшие шаги по освобождению американских граждан и других заложников, находящихся в Газе. Семьи заложников выразили обеспокоенность затягиванием переговоров и просили власти активнее участвовать в урегулировании кризиса.

    Позднее Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, обвинив ХАМАС в срыве переговоров. Он отметил, что, по его мнению, представители палестинского движения «похоже, хотят умереть». Таким образом, в США активизировались дискуссии о возможной корректировке политики в отношении конфликта в Газе и поиска новых вариантов действий.

    Ранее Соединенные Штаты выразили несогласие с решением Франции признать Государство Палестина.

    ХАМАС потребовал гарантий невозобновления боевых действий после перемирия.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил об отзыве американской переговорной команды из Дохи после ответа ХАМАС, который не свидетельствует о стремлении к перемирию в секторе Газа.

    Посол Палестины объявил о крахе международного порядка из-за ситуации вокруг Газы.

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    27 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    ЦАХАЛ объявил о ежедневной тактической паузе в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Израиля приняли решение о приостановке боевых действий в ряде районов сектора Газа для обеспечения доставки гуманитарной помощи мирному населению.

    Тактическая пауза будет объявляться ежедневно с 10:00 до 20:00 по московскому времени в определенных районах сектора Газа, передает ТАСС. Решение принято для увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей в регион. В сообщении армии подчеркивается, что речь идет о районах, где не ведутся военные операции, в частности, об Аль-Маваси, Дейр-эль-Балахе и городе Газа.

    В армейской пресс-службе добавили, что безопасные маршруты для колонн ООН и гуманитарных организаций будут функционировать с 06:00 до 23:00. Через эти коридоры осуществляется доставка и распределение продовольствия и медикаментов среди населения сектора Газа.

    Армия Израиля уточнила, что данные решения согласованы с ООН и международными организациями. Там также отметили, что пауза в боевых действиях будет продолжаться ежедневно до дальнейшего уведомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. Израильские военные нанесли удары по Газе, в результате чего погибли более 100 палестинцев. Более 10 человек погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в секторе Газа.

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    26 июля 2025, 15:10 • Новости дня
    Мелони назвала признание Палестины преждевременным и контрпродуктивным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что поддерживает создание Государства Палестина, но считает преждевременное признание этого статуса контрпродуктивным для мирного процесса.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает признание Государства Палестина преждевременным и неэффективным до момента его фактического учреждения, передает РИА «Новости». В интервью газете Repubblica она подчеркнула, что уже не раз высказывала эту позицию как в парламенте, так и лично палестинской администрации и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

    Мелони заявила: «Я считаю, что признание Государства Палестина без существования Государства Палестина может быть даже контрпродуктивным для достижения поставленной цели». Она пояснила, что в таком случае создание государства может показаться решенной проблемой только на бумаге, но не в реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции в ответ на решение признать Палестину. Правительство Британии потребовало от премьер-министра Кира Стармера официального признания Палестины. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении признать государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

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    25 июля 2025, 10:05 • Новости дня
    ХАМАС потребовало гарантий невозобновления боевых действий после перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ХАМАС требует закрепить в соглашении с Израилем отдельный пункт, гарантирующий прекращение боевых действий в Газе и после завершения возможного 60-дневного перемирия.

    Палестинское движение ХАМАС добавило в свой ответ на последнюю инициативу по переговорам с Израилем требование о включении в договор отдельного пункта о гарантиях невозобновления боевых действий после завершения возможного 60-дневного перемирия, сообщает ТАСС, ссылаясь на близкое к движению агентство Maan.

    По данным источников Maan, ХАМАС настаивает на закреплении этого условия в тексте самого договора о прекращении огня. До этого радикалы добивались подобных гарантий со стороны США, однако теперь хотят видеть пункт о гарантиях непосредственно в соглашении между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

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    26 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Reuters: Израиль пригрозил Франции из-за признания Палестины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Париж столкнулся с угрозами сокращения обмена разведывательными данными после намерения признать независимость Палестины на Генассамблее ООН в сентябре, пишет Reuters.

    Израиль пытался убедить Францию отказаться от решения о признании Государства Палестина, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. В качестве давления Израиль пригрозил Парижу сокращением обмена разведывательной информацией и препятствиями для региональных инициатив Франции. Источники агентства также сообщили о намеках на возможную частичную аннексию палестинских территорий в случае, если Франция не изменит свою позицию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж официально признает Палестину на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Французские чиновники уточнили, что Израиль в течение нескольких месяцев критиковал этот шаг и пытался его предотвратить. По их словам, Париж решил, что действия Израиля на Западном берегу не зависят от позиции Франции по Палестине.

    Неназванный французский дипломат подтвердил агентству, что Франция продолжит призывать другие страны присоединиться к инициативе признания Палестины. Однако попытки убедить Британию и Канаду оказались безуспешными: «Лондон не хотел навлечь на себя гнев Соединенных Штатов, аналогичную позицию заняла и Оттава», – уточняет Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре. Госдепартамент США назвал безрассудными планы Франции по признанию Палестины.

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    26 июля 2025, 08:47 • Новости дня
    Посол Палестины объявил о крахе международного порядка из-за Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа, где ежедневно от голода погибают почти 20 детей, гуманитарная катастрофа усугубляется на фоне отсутствия реальных международных мер, заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.

    По его словам, ситуация в Газе свидетельствует о крахе международного порядка, основанного на правилах, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнул: «Недостаточно просто критиковать. Да, я повторю: это геноцид, это массовое истребление. И это говорят не только палестинцы – об этом заявляют все организации ООН, гуманитарные организации, Amnesty International, Human Rights Watch».

    По словам Шафи, ситуация в Газе катастрофическая и продолжает ухудшаться с каждым днём. Шафи отметил, что сейчас люди умирают от голода, ежедневно почти двадцать детей погибают из-за недостатка пищи. Он подчеркнул, что это геноцид, «в том смысле, что уничтожаются основы для жизни».

    Шафи также заявил, что трагедия происходит на глазах всего мира, и это не скрыто – мировое сообщество знает о гибели и голоде среди гражданского населения. Несмотря на многочисленные осуждения и недавно опубликованный документ, подписанный примерно тридцатью европейскими странами с критикой Израиля, посол обратил внимание на отсутствие реальных и действенных мер против Тель-Авива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов Израиля по Газе погибли более 100 палестинцев. Более 10 человек погибли в секторе Газа при стрельбе у центра гуманитарной помощи. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

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    26 июля 2025, 15:08 • Новости дня
    Мерц обсудил с Макроном и Стармером курс по Ближнему Востоку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры Германии, Франции и Британии договорились о тесной координации своих дальнейших действий по вопросу политики в отношении Ближнего Востока.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подробно обсудил ближневосточную политику с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером, сообщает ТАСС.

    В ходе телефонных переговоров лидеры трех стран говорили о текущей ситуации в регионе и выработке совместного политического курса. По словам канцлера, «сегодня утром у меня состоялся подробный телефонный разговор с президентом Франции и премьер-министром Великобритании, в ходе которого мы обсудили наш курс на Ближнем Востоке».

    Мерц отметил, что между ним, Макроном и Стармером было достигнуто значительное согласие, и в ближайшие дни ожидаются дальнейшие совместные шаги. Пресс-служба правительства Германии подчеркнула, что эти действия будут предприниматься в очень тесной координации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кабмин Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Государство Палестина на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Госдеп США назвал безрассудными планы Франции по признанию Палестины.

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    27 июля 2025, 22:25 • Новости дня
    Лидер ХАМАС в Газе заявил о бессмысленности переговоров при осаде анклава

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в сложившихся условиях осады.

    «Нет смысла продолжать переговоры, пока наши дети, женщины и все население Газы подвергаются атакам, голоду и осаде. Немедленный ввоз гуманитарной помощи и продовольствия является реальным доказательством серьезности намерений», – приводит слова Халиля аль-Хайя портал YNet.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля днем ранее объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа.

    президент США Дональд Трамп заявил о планах выделить дополнительную помощь сектору Газа, отметив, что к решению гуманитарного кризиса должны подключиться и другие страны.

    Кроме того, Всемирная продовольственная программа заявила о наличии запасов, позволяющих обеспечить едой жителей сектора Газа на протяжении трех месяцев.

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    26 июля 2025, 12:06 • Новости дня
    ЦАХАЛ за сутки атаковал 100 военных объектов в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные самолеты совершили серию ударов по объектам радикалов в секторе Газа, среди которых оказались склады оружия и боевые туннели.

    Израильские военно-воздушные силы за минувшие сутки нанесли удары по ста военным целям радикальных группировок в секторе Газа, передает ТАСС. В заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля отмечается: «За сутки военно-воздушные силы нанесли удары по 100 террористическим целям по всему сектору Газа».

    Среди пораженных целей израильские военные назвали «террористические отряды, боевые туннели, военные здания, позиции для ведения противотанкового огня», а также «схроны оружия».

    В ЦАХАЛ подчеркнули, что военные намерены и дальше проводить операции, направленные на устранение любых угроз для граждан Израиля и военных, дислоцированных в приграничных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 100 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе. В секторе Газа при стрельбе у центра гуманитарной помощи погибли более 10 человек. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

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    28 июля 2025, 01:05 • Новости дня
    ВС Йемена пообещали атаковать суда работающих с Израилем компаний

    Tекст: Ирма Каплан

    Представители йеменского движения «Ансар Аллах» намерены наносить удары по судам работающих с Израилем компаний, заявил бригадный генерал вооруженных сил движения Яхья Сариа.

    «Йеменские вооруженные силы решили усилить военные операции и начать четвертый этап морской блокады противника. Этот этап включает нападение на все суда любой компании, работающей с портами израильского противника, независимо от их национальной принадлежности, и в любом месте, находящемся в пределах досягаемости вооруженных сил», приводит заявление йеменских сил телеканалу Al Masirah.

    Яхья Сариа добавил, что ВС Йемена предупреждают все компании прекратить сотрудничество с портами Израиляс момента публикации этого заявления, иначе их суда будут подвергаться атакам везде, где их достигнут ракеты или беспилотники.

    «Все страны, если они хотят избежать этой эскалации, должны оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил агрессию и снял осаду сектора Газа. Ни один свободный человек на этой земле не может принять то, что происходит», – подчеркнул Яхья Сари.

    Представитель йеменского движение объяснил, что таким образов  его страна выражает приверженность страдающему к братскому народу Палестины, пообещав, что все военные операции прекратятся, как только закончится агрессия против Газы и будет снята осада.

    Как  писала ранее газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля днем ранее объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа.

    Президент США Дональд Трамп заявил о планах выделить дополнительную помощь сектору Газа, отметив, что к решению гуманитарного кризиса должны подключиться и другие страны.

    Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в сложившихся условиях осады.

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    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

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    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

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    Как формируется новый облик российского ВМФ

    «Сейчас в России строятся десятки кораблей». Такими словами в День Военно-морского флота эксперты оценивают как обновление корабельного состава, так и резкий рост значения роботизированных систем для морских боевых действий. Как формируется новый облик ВМФ России и какие задачи отрабатывались на завершающихся учениях «Июльский шторм»? Подробности

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    Ракетные амбиции Турции затрагивают интересы России

    Гиперзвуковое оружие якобы появилось у Турции, пишут некоторые издания. И действительно, в Стамбуле был показан новый образец турецкой ракетной техники. Но на самом деле ракета Tayfun имеет совсем другие ключевые особенности, которые стоит иметь в виду всем потенциальным противникам Турции. В том числе и России. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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