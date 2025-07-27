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    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    9 комментариев
    27 июля 2025, 13:23 • Новости дня

    Путин назвал главную цель учений «Июльский шторм»

    Путин назвал главную цель учений «Июльский шторм»
    @ Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учения «Июльский шторм» позволят ВМФ отработать порядок действий при отражении нападения с моря. На это указал президент РФ Владимир Путин, проверяя по ВКС ход маневров.

    Учения «Июльский шторм» стартовали 23 июля и охватывают акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Каспийского и Балтийского морей, передает ТАСС. В маневрах участвуют более 150 кораблей и судов обеспечения, а также свыше 15 тысяч военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин, проверяя ход учений по видеосвязи, заявил: «Основная цель учений – это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач». По словам главы государства, особое внимание уделяется отражению атак с воздуха и работе в сложных боевых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе Петербурга. Президент прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в День Военно-морского флота. Путин заявил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине.

    24 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время совещания по вопросам развития подводного Военно-морского флота президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области.

    «Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Перед этим Путин объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Напомним, в Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24. В связи с трагедией, в результате которой погибли 48 человек, в регионе объявлен трехдневный траур.

    Власти Хабаровского края приняли решение о выплате компенсаций семьям жителей, погибших при крушении самолета Ан-24, а также об оплате проезда их родственникам к месту трагедии.

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    24 июля 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин сообщил о пополнении флота четырьмя подлодками «Борей-А»
    Путин сообщил о пополнении флота четырьмя подлодками «Борей-А»
    @ Олег Кулешов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морские ядерные силы страны в ближайшие годы будут усилены четырьмя новыми атомными подводными лодками проекта «Борей-А», сообщил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития подводных сил ВМФ.

    Две из них уже находятся в процессе строительства, отметил Путин, передает ТАСС.

    «В ближайшие годы наши морские ядерные силы в плановом порядке пополнят еще четыре подводные лодки проекта «Борей-А», две из них на стадии строительства находятся», – сказал он. По словам президента, эти стратегические лодки оборудованы баллистическими ракетами «Булава» и другим современным вооружением.

    Путин также сообщил, что российские судостроители ежегодно вводят в состав Военно-морского флота до двух новых подводных лодок. Он подчеркнул, что за последние шесть лет на вооружение ВМФ поступили пять стратегических ракетоносцев проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подлодки проекта «Ясень-М».

    В апреле Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей. В июне он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

    Ранее на совещании он пообещал реализовать планы по развитию ВМФ России.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    24 июля 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин дал разрешение на подъем флага на атомоходе «Князь Пожарский»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии подъема флага на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Князь Пожарский».

    Церемония состоялась в Северодвинске на территории предприятия «Севмаш». Путин в своем вступительном слове выслушал доклады, после чего дал разрешение на подъем флага, произнеся: «Разрешаю!», передает ТАСС.

    На церемонии также присутствовали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, помощник президента Алексей Дюмин, глава Морской коллегии Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев и первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Подводный крейсер «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Лодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями. Корабль спущен на воду в феврале 2024 года и стал 142-й атомной подлодкой, построенной на «Севмаше».

    Ранее сообщалось, что на атомном крейсере «Адмирал Нахимов» по проекту 11442М состоялся физический запуск ядерного реактора, что свидетельствует о готовности установки к работе на максимальной мощности.

    В декабре прошлого года глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев заявил, что атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский», построенный на заводе Севмаш, планируют передать Военно-морскому флоту России в июне 2025 года.

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    24 июля 2025, 18:28 • Новости дня
    Путин: Будущее ВМФ России во многом определят морские роботизированные комплексы
    Путин: Будущее ВМФ России во многом определят морские роботизированные комплексы
    @ ckb-rubin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов, заявил президент России Владимир Путин.

    «Последнее, что хотел бы обсудить [в ходе текущего совещания], – это перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов. Очевидно, что именно эти вооружения, именно это оружие во многом определят завтрашний день ВМФ», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Путин особо отметил, что Россия должна обеспечить себе лидирующие позиции в сфере разработки подобных технологий. По его словам, задача номер один на сегодня – добиться первенства страны в области создания передовых подводных роботизированных вооружений.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о ключевой роли подводного флота страны в поддержании ядерного паритета и мировой стратегической стабильности.

    В апреле Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей. В июне он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

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    27 июля 2025, 00:20 • Новости дня
    Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота

    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ: «Флотские всегда за родину и честь»

    Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота
    @ Скриншот с видео/пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Военно-морского флота моряков, матросов, офицеров и всех, кто в разные годы и эпохи создавал славу и мощь российского флота.

    «Со времен Петра Первого флот был и остается достоянием и гордостью Отечества, а представители военного морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением нашего народа. Давно известно, что флотские всегда за Родину и честь», – сказал президент в видеообращении, размещенном на сайте Кремля.

    Он указал на силу духа и храбрость, знания и честность, прямоту и братство, воспитанные в условиях суровой морской службы, главный смысл которой – искренняя, сердечная, незыблемая любовь к Отчизне.

    «Все это передается из поколения в поколение. Военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в Мировом океане», – отметил Путин.

    Президент напомнил, что морская составляющая ядерной триады России набирает мощь. В ее основе – группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает потенциал.

    Строительство крейсера «Князь Пожарский» завершено, на различных этапах создания две субмарины проекта «Борей-А» и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Утверждена новая стратегия развития Военно-Морского Флота России до 2050 года.

    По словам Путина, ключевым качеством обновленного флота России станет способность оперативно адаптироваться к изменениям стратегической обстановки, учитывать тенденции и прогнозы, перспективы развития международного сотрудничества на принципах равноправия и взаимного уважения интересов друг друга.

    Путин подчеркнул доблесть военных моряков и пехотинцев, которые сражаются в зоне специальной военной операции.

    «Сражаются дерзко, героически. За правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. Мужество более чем 50 тыс. матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России», – сказал президент.

    В завершение Путин поблагодарил личный состав Военно-морского флота за безупречное выполнение поставленных задач и достижения в укреплении морской мощи России. Он пожелал служащим успехов и процветания во имя России, а их семьям здоровья и благополучия.

    Как писала 24 июля газета ВЗГЛЯД, будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов, заявил президент России Владимир Путин.

    Тогда же военный эксперт Дандыкин заявил газета ВЗГЛЯД о том, что ВМФ России готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.

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    26 июля 2025, 03:44 • Новости дня
    Патрушев посоветовал представителям НАТО выучить русский для понимания Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не намерена нападать на страны НАТО, возможно, в альянсе это поймут, если выучат русский язык, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Патрушев отметил пользу изучения иностранных языков. «Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России (Владимира Путина) о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО», – заявил Патрушев.

    По словам Патрушева, заявления о якобы агрессивных намерениях Москвы не имеют смысла и используются лишь для отвлечения внимания европейцев от сложной экономической ситуации в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Патрушев подчеркнул, что использовать можно «любой язык кроме языка силы, угроз и шантажа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте пригрозил странам НАТО, что им придется выучить русский язык, если они не увеличат военные расходы до 5% ВВП.

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    25 июля 2025, 11:48 • Новости дня
    Зеленский сообщил о продвижении в переговорах вопроса о встрече с Путиным
    Зеленский сообщил о продвижении в переговорах вопроса о встрече с Путиным
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, что по вопросу его встречи с президентом России Владимиром Путиным «появилось продвижение».

    Делегации России и Украины в Стамбуле обсудили вопрос о возможной встрече российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, передает «Газета.Ru».

    По словам Зеленского, в ходе переговоров стороны начали обсуждать этот вопрос напрямую, и теперь есть «движение в направлении к какому-то формату встречи».

    «Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить», – заявил Зеленский.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев ставит повозку впереди лошади, предлагая организовать встречу лидеров России и Украины до достижения каких-либо договоренностей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сохраняет запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава российской делегации Владимир Мединский донес до Украины необходимость проработки условий соглашения для возможной встречи лидеров.

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    25 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в ближайшие дни обсудить с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом организацию их возможной встречи в Стамбуле.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом возможность организации встречи лидеров по вопросу Украины в Стамбуле, передает ТАСС.

    По словам Эрдогана, он рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Трампом уже на этой неделе.

    Ранее президент США Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать возможность встречи с Владимиром Путиным в Китае.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая встреча может пройти в Пекине, если Трамп приедет в Китай в сентябре.

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    24 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин провел встречу с губернатором Архангельской области

    Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Цыбульским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в Северодвинске.

    Руководитель региона сопровождал главу государства на мероприятиях в Архангельской области, в том числе на церемонии поднятия флага на стратегическом ракетоносце «Дмитрий Пожарский», передает ТАСС.

    В сентябре Цыбульский будет участвовать в выборах главы региона. Областная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Голосование на выборах губернатора Архангельской области пройдет с 12 по 14 сентября.

    На прошлой неделе Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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    24 июля 2025, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Мощь российского военно-морского флота неостановимо прирастает

    Военный эксперт Дандыкин: ВМФ готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана

    Эксперт: Мощь российского военно-морского флота неостановимо прирастает
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВМФ России активно модернизируется: в строй вводятся современные корабли и подводные лодки, оснащенные передовыми технологиями. Эти меры не только повышают боевую мощь, но и обеспечивают надежную защиту морских границ России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    «Визит Владимира Путина в Северодвинск – по-настоящему важное событие для нашей страны, особенно в преддверии дня ВМФ. Этот город – один из символов силы российского флота, один из опорных пунктов наших кораблей на Севере страны», – сказал Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Примечательно, что глава государства уделил особое внимание экипажу подводной лодки «Князь Пожарский». Он не просто поучаствовал в церемонии подъема флага над крейсером, но и передал его команде икону святого Александра Невского. Это говорит о том, что Путин понимает всю важность миссии, которую сегодня выполняют наши моряки», – добавил он.

    «Президент неоднократно говорил о необходимости развития российского флота. Важно, что его слова всегда переходят в дело. Именно он возродил славу отечественного ВМФ, превратил его в современный и первоклассный вид войск. А ведь еще в 90-х морской компонент нашей армии пребывал буквально в хаосе», – продолжает эксперт.

    «Целое десятилетие флот провел в запустении. Новых кораблей и подлодок практически не выпускалось. Теперь все изменилось: модернизации ВМФ осуществляется под четким руководством Верховного Главнокомандующего. И это дает результаты – подводные крейсеры проектов «Ясень-М» и «Борей-А» стали весомой величиной, оставляя позади зарубежные аналоги», – акцентирует собеседник.

    «При этом останавливаться на достигнутом никто не собирается. Модернизация и совершенствование флота продолжается. «Севмаш» строит атомные подводные крейсеры, в ближайшие годы будут сданы еще четыре подлодки проекта «Борей-А». Мощь флота неостановимо прирастает», – отмечает он.

    «И все это должно стать важным сигналом для западных неприятелей. Мы способны обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана. Милитаристские заявления европейцев нас не запугают. У них должно сформироваться понимание: любые угрозы в отношении России не останутся безнаказанными», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский». Мероприятие состоялось в Северодвинске на территории предприятия «Севмаш». Также там присутствовали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава Морской коллегии Николай Патрушев. Президент подчеркнул, что «Князь Пожарский» оснащен самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами «Булава», а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия.

    «Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на «Севмаше», до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок», – добавил он, подчеркнув, что эта «ритмичная и планомерная работа» позволит повысить экономическую стабильность предприятий всей отрасли.

    Кроме того, Путин передал команде подлодки «Князь Пожарский» складень с иконой святого Александра Невского. Как отмечают эксперты, этот святой заступник России особо почитаем всем российским воинством.

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    24 июля 2025, 18:06 • Новости дня
    Путин поручил продолжить выпуск подводных крейсеров «Ясень-М»
    Путин поручил продолжить выпуск подводных крейсеров «Ясень-М»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На совещании по развитию подводных сил президент России Владимир Путин подчеркнул значимость многоцелевых подводных крейсеров «Ясень-М» для ударного потенциала флота.

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам стратегии развития подводных сил ВМФ поручил продолжить серийное производство подводных атомных крейсеров проекта «Ясень-М», передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что многоцелевые подводные крейсеры «Ясень-М» составляют основу ударной мощи сил общего назначения российского флота. «В этой связи важно продолжить серийный выпуск подводных крейсеров проекта «Ясень-М», – заявил Путин во время встречи.

    В ходе совещания также обсуждался вклад этих кораблей в укрепление обороноспособности страны и развитие флота в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы морские ядерные силы страны будут усилены четырьмя новыми атомными подводными лодками проекта «Борей-А».

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    24 июля 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин пообещал реализовать планы по развитию ВМФ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о неизменности задач по модернизации Военно-морского флота, отметив особую важность обеспечения безопасности страны на всех морских рубежах.

    «Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота», – подчеркнул он на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский», передает ТАСС.

    Путин акцентировал внимание на том, что развитие флота связано с защитой национальных интересов России и обеспечением безопасности страны. «Обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений», – сказал глава государства.

    В апреле Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей. В июне он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

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    24 июля 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой ВТБ и ОСК Костиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с Андреем Костиным, который занимает пост главы ВТБ и председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

    Встреча состоялась в Северодвинске, передает ТАСС.

    В Северодвинске расположены шесть предприятий ОСК, включая крупнейший судостроительный завод «Севмаш» и судоремонтный центр «Звездочка».

    Ранее в этот день президент провел совещание, посвященное развитию подводных сил Военно-морского флота России, а также принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    Кроме того, в рамках своего визита Путин встретился с главой Архангельской области Александром Цыбульским.

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    25 июля 2025, 00:27 • Новости дня
    Путин отметил мужество сотрудников СК, МВД и ФСБ в зоне спецоперации
    Путин отметил мужество сотрудников СК, МВД и ФСБ в зоне спецоперации
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении работников следственных органов СК, МВД и ФСБ с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации отметил личное мужество правоохранителей в зоне проведения специальной военной операции.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, выразил правоохранителям благодарность за эффективную работу по защите прав и свобод жителей России, а также по укреплению институтов правового государства.

    Он отметил, что в число важных задач, решением которых заняты СК, МВД и ФСБ, входят борьба с криминалом, в том числе организованной преступностью, коррупцией и наркоторговлей, а также противодействие терроризму и экстремизму.

    Президент подчеркнул, что от правоохранителей требуется предельная самоотдача и объективность, а также межведомственная координация. Он указал на необходимость учитывать современные вызовы – преступления в цифровом пространстве и «изощренные схемы мошенничества», от которых страдают в том числе пожилые граждане и семьи участников специальной военной операции.

    «Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», – заявил Путин.

    Он отметил личное мужество сотрудников органов следствия в зоне проведения специальной военной операции. Президент выразил уверенность, что правоохранители продолжат с честью решать все поставленные перед ними задачи.

    «Желаю вам успехов в службе, здоровья и благополучия вашим семьям. Поздравляю вас!» – заявил он.

    Напомним, Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и ветеранов с Днем войск национальной гвардии, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции, которые «доблестно сражаются за нашу свободу и суверенитет».

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    24 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин подчеркнул роль подводного флота в стратегической стабильности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о ключевой роли подводного флота страны в поддержании ядерного паритета и мировой стратегической стабильности.

    На совещании, посвященном стратегии развития подводных сил ВМФ, он предложил обсудить вопросы совершенствования флота, а также выделить достигнутые успехи и определить дальнейшие приоритеты, передает ТАСС.

    «Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении безопасности и суверенитета России, защите ее интересов, вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, сохранение стратегического паритета», – сказал он.

    В апреле Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей. В июне он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

    Ранее на совещании он пообещал реализовать планы по развитию ВМФ России и сообщил о пополнении флота четырьмя подлодками «Борей-А».

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    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

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    Зеленский встал на путь Януковича

    На фоне массовых протестов на Украине и давления со стороны Запада Владимир Зеленский решил восстановить полномочия антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Соответствующий законопроект он уже внес в Раду. Однако в экспертном сообществе усомнились в том, что ему это поможет, так как Зеленский начал повторять стратегические ошибки Виктора Януковича. Подробности

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    Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Зеленый Гай был превращен ВСУ в крупный опорник, а Малиевка – уже второе село, которое Россия контролирует в Днепропетровской области. Как говорят эксперты, российские военные создают благоприятные условия не только для дальнейшего освобождения территорий, но и для будущего широкомасштабного наступления. Подробности

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    Макрон раскалывает Запад Палестиной

    Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Однако решение президента Франции встретило резкую критику в США. В частности, Дональд Трамп заявил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят. Аналитики указывают: на Западе развернулась гонка за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства. Кто одержит верх? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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