Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Стало известно о массовом уходе «Зеленых» из политики в немецкой Тюрингии
Партия «Зеленых» в Тюрингии столкнулась с массовым уходом своих членов на фоне участившихся угроз, оскорблений и нападений на партийцев.
Политики из партии «Зеленых» в немецкой федеральной земле Тюрингия все чаще вынуждены покидать активную политическую деятельность из-за угроз, травли и постоянных оскорблений, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Spiegel. В открытом письме, направленном федеральному руководству партии двумя представителями из городка Гота, говорится о росте страха среди членов «Зеленых» и невозможности нормально работать на фоне успеха правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая получила 32,8% голосов на региональных выборах в сентябре 2024 года.
В письме подчеркивается: «Это письмо к вам – отчаянный крик о помощи, потому что мы не знаем, что делать дальше… Все больше членов (партии «Зеленых») отказываются от активной партийной жизни. Все больше членов осознают, что «быть зеленым» в Тюрингии значит, что тебе будут «вставлять палки в колеса» в профессиональной и повседневной жизни. Страх начинает распространяться». Авторы отмечают, что за пределами крупных городов представителям партии становится опасно, а вместо прежнего пренебрежения теперь они сталкиваются с ненавистью и прямыми нападениями.
Специалисты отказываются даже чинить разбитые окна партийных офисов, а на стенах появились призывы к расправе над «Зелеными», говорится в материале. Партийцы жалуются, что полиция не раскрывает преступления, а региональные власти советуют быть осторожнее, проверяя автомобили и избегая темных улиц. В случае отсутствия поддержки «Зеленые» угрожают свернуть деятельность на востоке Германии.
Падение популярности «Зеленых» в Германии связано, в том числе, с их жесткой позицией по вопросам экологии и антироссийскими заявлениями, в частности, бывшего министра иностранных дел Анналены Бербок. Если на выборах в бундестаг 2021 года партия заняла третье место, то к февралю 2025 года «Зеленые» опустились на четвертое и ушли в оппозицию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции Германии. Немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в список экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер. Бывший глава правительства Британии Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность «Альтернативы для Германии» вызовут рост недовольства внутри страны.