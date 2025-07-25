Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.2 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с Матвиенко
Президент Владимир Путин намерен встретиться с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча приурочена к завершению весенней сессии верхней палаты парламента, сказал Песков, передает ТАСС.
Он уточнил, что встреча должна пройти во второй половине дня.
Ранее глава государства проводил встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Тот докладывал президенту о результатах весенней сессии нижней палаты парламента.