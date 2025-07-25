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    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

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    25 июля 2025, 13:01 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с Матвиенко

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен встретиться с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча приурочена к завершению весенней сессии верхней палаты парламента, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он уточнил, что встреча должна пройти во второй половине дня.

    Ранее глава государства проводил встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Тот докладывал президенту о результатах весенней сессии нижней палаты парламента.

    24 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время совещания по вопросам развития подводного Военно-морского флота президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области.

    «Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Перед этим Путин объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Напомним, в Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24. В связи с трагедией, в результате которой погибли 48 человек, в регионе объявлен трехдневный траур.

    Власти Хабаровского края приняли решение о выплате компенсаций семьям жителей, погибших при крушении самолета Ан-24, а также об оплате проезда их родственникам к месту трагедии.

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    22 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не стал ни подтверждать, ни опровергать вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    «У нас возможны многие встречи», – заявил Трамп в ходе беседы с прессой после переговоров с президентом Филиппин Фердинандом, отвечая на прямой вопрос о вероятности разговора с российским лидером в Пекине, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его посетить Китай, и это может произойти довольно скоро. По словам главы США, окончательное решение о визите будет принято в ближайшее время.

    Ранее Трамп не дал прямого ответа на вопрос о перспективах личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретиться с Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

    Газета Times допустила, что 3 сентября на параде в Пекине могли бы встретиться лидеры Китая, России и США.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    24 июля 2025, 04:03 • Новости дня
    Путин подписал закон о льготах при дарении жилья родственникам
    Путин подписал закон о льготах при дарении жилья родственникам
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    При дарении недвижимости между близкими родственниками государственная пошлина на нотариальное оформление снижена наполовину, что упростит оформление договоров, сказано в подписанном президентом России Владимиром Путиным законе.

    Согласно изменениям в статьях 333.36 и 333.38 налогового кодекса, при нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости близкие родственники могут рассчитывать на скидку в 50%.

    «Физические лица, признаваемые членами семьи или близкими родственниками, в соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушками, бабушками и внуками, полнородными  (имеющими общих отца или мать) и неполнородными братьями и сестрами – на 50% за удостоверение договоров дарения недвижимого имущества между указанными лицами», – сказано в тексте указа, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Закон также освобождает родителей и законных представителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суд об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, а также о лишении или ограничении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

    Ранее размер госпошлины составлял три тысячи рублей. Новые правила распространяются на заявления, поданные в отношении инвалидов и их представителей.

    Закон принят Госдумой 10 июля, его инициировали депутат Сардана Авксентьева от партии «Новые люди» и Курултай Башкирии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников спецоперации на Украине и их семьи от уплаты государственной пошлины при обращении в суд по ряду гражданских дел.

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    24 июля 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин сообщил о пополнении флота четырьмя подлодками «Борей-А»
    Путин сообщил о пополнении флота четырьмя подлодками «Борей-А»
    @ Олег Кулешов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морские ядерные силы страны в ближайшие годы будут усилены четырьмя новыми атомными подводными лодками проекта «Борей-А», сообщил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития подводных сил ВМФ.

    Две из них уже находятся в процессе строительства, отметил Путин, передает ТАСС.

    «В ближайшие годы наши морские ядерные силы в плановом порядке пополнят еще четыре подводные лодки проекта «Борей-А», две из них на стадии строительства находятся», – сказал он. По словам президента, эти стратегические лодки оборудованы баллистическими ракетами «Булава» и другим современным вооружением.

    Путин также сообщил, что российские судостроители ежегодно вводят в состав Военно-морского флота до двух новых подводных лодок. Он подчеркнул, что за последние шесть лет на вооружение ВМФ поступили пять стратегических ракетоносцев проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подлодки проекта «Ясень-М».

    В апреле Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей. В июне он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

    Ранее на совещании он пообещал реализовать планы по развитию ВМФ России.

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    24 июля 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин дал разрешение на подъем флага на атомоходе «Князь Пожарский»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии подъема флага на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Князь Пожарский».

    Церемония состоялась в Северодвинске на территории предприятия «Севмаш». Путин в своем вступительном слове выслушал доклады, после чего дал разрешение на подъем флага, произнеся: «Разрешаю!», передает ТАСС.

    На церемонии также присутствовали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, помощник президента Алексей Дюмин, глава Морской коллегии Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев и первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Подводный крейсер «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Лодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями. Корабль спущен на воду в феврале 2024 года и стал 142-й атомной подлодкой, построенной на «Севмаше».

    Ранее сообщалось, что на атомном крейсере «Адмирал Нахимов» по проекту 11442М состоялся физический запуск ядерного реактора, что свидетельствует о готовности установки к работе на максимальной мощности.

    В декабре прошлого года глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев заявил, что атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский», построенный на заводе Севмаш, планируют передать Военно-морскому флоту России в июне 2025 года.

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    24 июля 2025, 18:28 • Новости дня
    Путин: Будущее ВМФ России во многом определят морские роботизированные комплексы
    Путин: Будущее ВМФ России во многом определят морские роботизированные комплексы
    @ ckb-rubin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов, заявил президент России Владимир Путин.

    «Последнее, что хотел бы обсудить [в ходе текущего совещания], – это перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов. Очевидно, что именно эти вооружения, именно это оружие во многом определят завтрашний день ВМФ», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Путин особо отметил, что Россия должна обеспечить себе лидирующие позиции в сфере разработки подобных технологий. По его словам, задача номер один на сегодня – добиться первенства страны в области создания передовых подводных роботизированных вооружений.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о ключевой роли подводного флота страны в поддержании ядерного паритета и мировой стратегической стабильности.

    В апреле Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей. В июне он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

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    23 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин расширил избирательные права для граждан Белоруссии в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет гражданам Белоруссии, постоянно проживающим на территории России, право участвовать в выборах органов местного самоуправления.

    Теперь белорусы смогут как голосовать, так и выдвигаться кандидатами в органы местного самоуправления в России, передает ТАСС.

    Аналогичные права получили граждане России на территории Белоруссии.

    Такие изменения стали возможны благодаря подписанному 13 марта 2025 года в Москве Протоколу о внесении изменений в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Документ был внесен Путиным на рассмотрение в парламент в июле этого года.

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    22 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сохраняет запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя перспективы встречи лидеров.

    Отвечая на вопрос о перспективах организации встречи между лидерами России и Украины при условии отмены запрета на такие переговоры украинской стороной, Песков отметил, что «этот запрет еще действует», передает ТАСС.

    Песков также указал, что, несмотря на заявления Зеленского о возможности обсуждения подготовки к встрече на третьем раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле, повестка предстоящих контактов делегаций остается крайне сложной. По его словам, стороны должны будут рассматривать проекты меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда. Только после этого, заключил представитель Кремля, можно будет предметно обсуждать возможность встреч на высоком и высшем уровнях.

    Ранее Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Кремль заявил об отсутствии надежды «на прорывы из разряда чудес» на переговорах.

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    25 июля 2025, 11:48 • Новости дня
    Зеленский сообщил о продвижении в переговорах вопроса о встрече с Путиным
    Зеленский сообщил о продвижении в переговорах вопроса о встрече с Путиным
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, что по вопросу его встречи с президентом России Владимиром Путиным «появилось продвижение».

    Делегации России и Украины в Стамбуле обсудили вопрос о возможной встрече российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, передает «Газета.Ru».

    По словам Зеленского, в ходе переговоров стороны начали обсуждать этот вопрос напрямую, и теперь есть «движение в направлении к какому-то формату встречи».

    «Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить», – заявил Зеленский.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев ставит повозку впереди лошади, предлагая организовать встречу лидеров России и Украины до достижения каких-либо договоренностей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сохраняет запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава российской делегации Владимир Мединский донес до Украины необходимость проработки условий соглашения для возможной встречи лидеров.

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    24 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин провел встречу с губернатором Архангельской области

    Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Цыбульским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в Северодвинске.

    Руководитель региона сопровождал главу государства на мероприятиях в Архангельской области, в том числе на церемонии поднятия флага на стратегическом ракетоносце «Дмитрий Пожарский», передает ТАСС.

    В сентябре Цыбульский будет участвовать в выборах главы региона. Областная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Голосование на выборах губернатора Архангельской области пройдет с 12 по 14 сентября.

    На прошлой неделе Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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    23 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин подписал закон о применении принудительных работ как уголовного наказания

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил поправки, позволяющие назначать принудительные работы без лишения свободы, включая изменения по ряду экономических преступлений и условиям их применения.

    Документ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    Закон предусматривает, что суды теперь могут назначать принудительные работы как самостоятельное наказание, а не только в качестве замены лишения свободы. Это возможно при первичном осуждении за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления, максимальный срок составляет пять лет. Осужденные будут работать в исправительных центрах, с заработка будет удерживаться от 5 до 20% в доход государства.

    Согласно тексту закона, принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, инвалидам первой и второй группы, беременным женщинам, предпенсионерам, военнослужащим, а также мужчинам – единственным родителям детей до трех лет. В случае злостного уклонения или нарушений режимов содержания принудительные работы могут быть заменены на лишение свободы, а при уклонении до начала отбывания наказания – суд может сразу назначить лишение свободы.

    Закон также корректирует статьи УК РФ, позволяя назначать принудительные работы вместо лишения свободы или штрафа за такие преступления, как неуплата алиментов, незаконная банковская деятельность, незаконная охота, злоупотребления в сфере госконтрактов, коммерческий подкуп и другие экономические преступления. В частности, по статье о коммерческом подкупе максимальный срок лишения свободы увеличен с трех до четырех лет, а принудительные работы могут назначаться на тот же срок. Изменены размеры штрафов и условия дополнительных ограничений по ряду статей.

    Закон направлен на гуманизацию уголовной политики и увеличение доли наказаний, не связанных с изоляцией от общества.


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    24 июля 2025, 18:06 • Новости дня
    Путин поручил продолжить выпуск подводных крейсеров «Ясень-М»
    Путин поручил продолжить выпуск подводных крейсеров «Ясень-М»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На совещании по развитию подводных сил президент России Владимир Путин подчеркнул значимость многоцелевых подводных крейсеров «Ясень-М» для ударного потенциала флота.

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам стратегии развития подводных сил ВМФ поручил продолжить серийное производство подводных атомных крейсеров проекта «Ясень-М», передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что многоцелевые подводные крейсеры «Ясень-М» составляют основу ударной мощи сил общего назначения российского флота. «В этой связи важно продолжить серийный выпуск подводных крейсеров проекта «Ясень-М», – заявил Путин во время встречи.

    В ходе совещания также обсуждался вклад этих кораблей в укрепление обороноспособности страны и развитие флота в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы морские ядерные силы страны будут усилены четырьмя новыми атомными подводными лодками проекта «Борей-А».

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    22 июля 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования семье умершей Подносовой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил вклад председателя Верховноо суда РФ Ирины Подносовой в развитие судебной системы страны и подчеркнул ее принципиальность и порядочность.

    Путин выразил соболезнования семье председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, которая скончалась во вторник в возрасте 71 года. Телеграмма с соболезнованиями опубликована на сайте Кремля.

    В обращении глава государства отметил, что хорошо знал Подносову как принципиального и порядочного человека, а также профессионала высочайшего класса. Он подчеркнул, что она всегда работала с полной отдачей и являлась примером ответственного отношения к делу.

    «На посту председателя Верховного суда Российской Федерации твердо и последовательно отстаивала верховенство закона, честно служила Отечеству и нашему народу», – говорится в сообщении Путина.

    Напомним, Подносова скончалась на 72-м году жизни после продолжительной болезни. По словам источника, у нее было онкологическое заболевание.

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    23 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин расширил применение принудительных работ как уголовного наказания

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет применение принудительных работ в качестве наказаний за преступления.

    Суды теперь могут назначать принудительные работы напрямую, без замены лишения свободы, за преступления небольшой, средней тяжести, а также за тяжкие при первичном осуждении, передает РИА «Новости».

    Максимальный срок наказания составляет пять лет, осужденный будет находиться в исправительном центре и обязан трудиться: из заработка удерживается от 5% до 20% в доход государства.

    Наказание не распространяется на несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, беременных женщин, предпенсионеров, военнослужащих, а также мужчин – единственных родителей детей до трех лет. Перечень исключений был расширен. При злостном уклонении или нарушении режима предусмотрена возможность замены принудительных работ на лишение свободы.

    Законом внесены изменения в статьи УК РФ, предусматривающие альтернативу лишению свободы или штрафу в виде принудительных работ. Это касается статей об уклонении от уплаты алиментов, незаконной банковской деятельности, незаконной охоте, злоупотреблениях в сфере госконтрактов и других экономических преступлениях. По отдельным статьям изменены сроки и размеры штрафов.

    Кроме того, другой подписанный закон уточняет порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. Теперь такие работы смогут отбывать только осужденные, имеющие основное место работы, и приговор должен быть исполнен не позднее 15 дней после поступления документов. Уточнены обязанности инспекций, усилен контроль за трудоустройством осужденных, а также ужесточена ответственность за уклонение и невыполнение трудовых обязанностей.

    В апреле Путин утвердил новые поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за сокрытие информации о готовящейся диверсии и предусматривающие лишение свободы до одного года.

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    22 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина с правительством по «земским» программам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду в формате видеосвязи обсудит с членами правительства развитие программ поддержки специалистов в регионах.

    В рамках совещания Путин заслушает доклады вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко по реализации программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер», сообщил Кремль в Telegram-канале.

    На прошлой неделе Путин провел совещание по вопросам здравоохранения и демографии.

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      Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

      Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.

      2 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

      Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

      7 комментариев
    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

      Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

      5 комментариев
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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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