Tекст: Денис Тельманов

Республиканцы планируют привлечь избирателей на промежуточных выборах в 2026 году, утверждая, что в случае победы демократов последует новый импичмент Дональду Трампу, сообщает NBC.

По данным источника телеканала, лоялистам Трампа будет направлено послание о необходимости защитить любимого кандидата, проголосовав за республиканцев, чтобы не дать демократам получить контроль над палатой представителей.

Один из высокопоставленных республиканских стратегов заявил, что угроза импичмента Трампу «станет подтекстом всего, что мы делаем, вне зависимости от того, будет ли это озвучено публично или нет». При этом NBC отмечает, что демократы не собираются делать ставку на процедуру импичмента, считая ее проигрышной тактикой.

По их мнению, предыдущие попытки импичмента не только не лишили Трампа власти, но и не нанесли ему политического вреда. В апреле портал Axios сообщал, что советники Трампа разрабатывают стратегию на случай возможного импичмента, если демократы получат большинство в палате представителей в следующем году.

С одной стороны, демократы сталкиваются с давлением со стороны собственных избирателей, требующих решительных действий против Трампа. С другой стороны, часть политтехнологов полагает, что умеренная позиция может помочь завоевать доверие центристов, поддержавших Трампа на выборах 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США был обнародован отчет директора Национальной разведки Тулси Габбард о фейках о «вмешательстве России в американские выборы».

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о наличии «неопровержимых доказательств» фабрикации и политизации разведданных командой Барака Обамы после победы Дональда Трампа в 2016 году.

Попытка начать процедуру импичмента американского президента провалилась из-за противодействия обеих партий и недостаточной поддержки среди демократов.