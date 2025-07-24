Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Радянского, Корчаковки, Храповщины, Марьино и Рыжевки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Великим Бурлуком и Меловым Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, пять арторудий. Уничтожен склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Среднего, Карповки, Шандриголово, Дробышево Донецкой народной республики (ДНР) и Андреевки Харьковской области.

Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих и зенитное орудие С-60. Уничтожены восемь складов с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Плещеевки, Северска, Звановки и Серебрянки ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял до 215 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Удачного, Родинского, Степановки, Светлого, Полтавки, Красноармейска и Артема ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, шесть пикапов и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Новогеоргиевки Днепропетровской области, Искры, Зеленого Гая ДНР и Новоселовки Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, две бронемашины и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Токмачки Запорожской области, Антоновки и Белозерки Херсонской области. Были уничтожены до 60 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине.

Напомним, накануне ВС России поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. На этой неделе ВС России также нанесли групповой удар по военным целям на Украине.