Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО почти 1,3 тыс. военнослужащих
Общие потери украинских вооруженных формирований на различных направлениях в зоне спецоперации за сутки составили почти 1,3 тыс. военнослужащих и более 40 единиц техники.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Радянского, Корчаковки, Храповщины, Марьино и Рыжевки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Великим Бурлуком и Меловым Харьковской области.
При этом ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, пять арторудий. Уничтожен склад с боеприпасами.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Среднего, Карповки, Шандриголово, Дробышево Донецкой народной республики (ДНР) и Андреевки Харьковской области.
Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих и зенитное орудие С-60. Уничтожены восемь складов с боеприпасами.
Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Плещеевки, Северска, Звановки и Серебрянки ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник потерял до 215 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.
Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Удачного, Родинского, Степановки, Светлого, Полтавки, Красноармейска и Артема ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, шесть пикапов и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Новогеоргиевки Днепропетровской области, Искры, Зеленого Гая ДНР и Новоселовки Запорожской области.
При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, две бронемашины и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Малой Токмачки Запорожской области, Антоновки и Белозерки Херсонской области. Были уничтожены до 60 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.
Кроме того ВС России поразили групповым ударом энергообъекты на Украине.
Напомним, накануне ВС России поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. На этой неделе ВС России также нанесли групповой удар по военным целям на Украине.