Российских гимнастов зарегистрировали для участия в чемпионате мира в Индонезии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские гимнасты были включены в список зарегистрированных участников чемпионата мира по спортивной гимнастике, который состоится в Индонезии, передает ТАСС.

Документы Международной федерации гимнастики подтверждают, что россияне допущены к участию в турнире, который пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.

Срок окончательной регистрации участников завершился 21 июля. Теперь национальные федерации до 25 сентября должны предоставить Международной федерации фамильные списки спортсменов, которые выйдут на помост турнира.

По правилам каждая национальная федерация вправе заявить не более шести мужчин и четырех женщин. В списке нейтральных атлетов, по данным документа, оказались восемь гимнастов и шесть гимнасток. Помимо спортсменов из Белоруссии, уже выступавших на международных соревнованиях под нейтральным статусом, в число потенциальных участников впервые вошли российские атлеты, у которых пока нет такого опыта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российским гимнастам разрешили подавать новые заявки на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Федерация гимнастики России объявила о возвращении атлетов на международные турниры. Международная федерация гимнастики (FIG) ранее присвоила нейтральный статус 43 спортсменам из России.