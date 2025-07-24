День рождения растворимого кофе и День флориста отмечается 24 июля

Tекст: Ирма Каплан

В 1906 году английский химик Дж. К. Вашингтон, живший в Гватемале, заметил на стенках серебристой турки порошковый налет при изготовлении кофе. Немного поэкспериментировав, он создал первое производство растворимого кофе, а в 1909 году рынок получил первый растворимый кофе Red E Coffee, пишет Calend.ru.

Кроме кофеманов 24 июля следует вспомнить о людях, дарящих красоту и настроение праздника – флористах. Сегодня их День флориста, который в России учредили в 2009 году, когда министр здравоохранения и соцразвития России утвердил квалификационные требования к этой профессии.

С 24 июля 2008 года в России празднуют День кадастрового инженера. Его отмечают специалисты – составители техпланов недвижимости и определяющие границы земельных участков эксперты.

В российской истории сегодня Дeнь пaмяти cвятoй paвнoaпocтoльнoй княгини Oльги, первой правительницы на Руси, принявшей христианскую веру.

Еще один любопытный праздник – Международный день заботы о себе или День самопомощи, который отмечается с 2011 года. Его задача – обратить внимание людей на необходимость заботы о себе, своем здоровье, настроении. Напомнить о важности отдыха, расслабления и помощи самому себе.

Кроме того, в этот день в США отмечают День старых шуток, в Индии – День родителей, а в Греции – День восстановления демократии.

С именинами можно поздравлять Елeну, Oльгу, Киндeя и Apкaдия.