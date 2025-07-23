Третьяковка и Русский музей организовали крупнейшую выставку Репина в Пекине

Tекст: Ольга Иванова

Открытие выставки русского художника Ильи Репина состоялось в Национальном музее Китая, передает ТАСС. Экспозиция, организованная Государственной Третьяковской галереей совместно с Государственным Русским музеем, включает более 90 произведений, среди которых «Не ждали», «Крестный ход в Курской губернии» и «Царевна Софья через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре». Выставка продлится до 11 января 2026 года и является самой масштабной зарубежной демонстрацией работ мастера.

Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева на церемонии открытия сказала: «Выставка произведений Репина – это уникальный международный художественный проект, который покажет китайскому зрителю все богатство коллекции Третьяковской галереи. И особенно почетно, что она проходит сегодня в крупнейшем музее Китая».

Заместитель генерального директора по научной работе Третьяковской галереи Татьяна Юденкова отметила, что такие проекты способствуют гуманитарному сближению России и Китая, углубляя взаимное понимание культур двух стран. Директор Национального музея Китая Ло Вэньли назвал влияние Репина «ярким примером взаимообогащения китайской и российской культур» и выразил надежду, что выставка станет для публики духовным путешествием.

Куратор выставки Чжэн Янь подчеркнула способность искусства преодолевать языковые барьеры и выразила уверенность в росте интереса к российскому искусству среди китайской аудитории. Она отметила большой интерес публики к работам Репина и активную поддержку проекта министерствами культуры обеих стран.

Экспозиция получила название «Лики России» и разделена на три части: народ, жизненный выбор и портреты современников художника, среди которых портреты Тургенева и Толстого. Выставка приурочена к перекрестным годам культуры России и Китая.