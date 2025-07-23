Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?0 комментариев
Володин заявил, что России не нужны новые граждане с потребительской позицией
Каждый, кто желает получить российское гражданство, должен быть готов защищать страну и соблюдать законы, России не нужны новые граждане с потребительской позицией, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин в ходе заключительного пленарного заседания подчеркнул, что России не нужны новые граждане, приезжающие с потребительской позицией и нарушающие законы, передает РИА «Новости».
По его словам, каждый, кто желает получить гражданство, льготы и соцвыплаты, должен не только соблюдать законы, знать язык и уважать культуру страны, но и быть готовым защищать Россию.
Он также сообщил, что с начала 2024 года депутатами Госдумы было инициировано 17 законопроектов в сфере миграции, а всего в этой области за год приняли 21 федеральный закон.
Володин отметил, что основной объем работы по законодательству в миграционной сфере выполнили депутаты.
Ранее Вячеслав Володин призвал регионы и кабмин навести порядок в квотировании для мигрантов.
Госдума приняла закон о повышении госпошлин на оформление документов для транспортных средств и мигрантов с сентября 2025 года.
Минтруд запретил наем мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка.