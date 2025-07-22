В «Сенеже» стартовала Летняя школа для госуправленцев

Tекст: Валерия Городецкая

В образовательной программе участвуют 110 молодых специалистов из более чем 40 государств, таких как Мали, Коста-Рика, Венесуэла, Бразилия, Мексика, Нигерия, Сербия, Италия, ЮАР, Черногория, Босния и Герцеговина и другие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, международное участие свидетельствует о растущем интересе иностранных управленцев к российским подходам и возможностям для молодежи. Генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов подчеркнул, что российский опыт востребован в развитии территорий, цифровизации госуправления и межнациональных отношениях.

В рамках недели участники разбирают российские практики госуправления, проводят лекции, дискуссии, форсайт-сессии и командообразующие мероприятия. Экспертами стали представители Росмолодежи, МИД, Центра политической конъюнктуры, Института развития интернета, ВЭБ.РФ и других организаций.

Культурная программа включает просмотр балетных постановок, спортивную игру «Тропа героев» и совместные вечера у костра. По итогам планируется издать методическое пособие с лучшими кейсами и практиками российского госуправления.

Член парламента ЮАР Кенако Секунджало Мкива заявил: «Южная Африка и Россия имеют очень, очень прочную историческую основу. И то, что делает Путин – это создание великого культурного обмена между молодежью России и глобального юга, а также всего мира».