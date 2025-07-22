А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
В «Сенеже» стартовала Летняя школа для госуправленцев
В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открылась Летняя школа Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи (ДВФМ) для государственных служащих и парламентариев из 42 стран, включая страны Глобального Юга.
В образовательной программе участвуют 110 молодых специалистов из более чем 40 государств, таких как Мали, Коста-Рика, Венесуэла, Бразилия, Мексика, Нигерия, Сербия, Италия, ЮАР, Черногория, Босния и Герцеговина и другие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Как отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, международное участие свидетельствует о растущем интересе иностранных управленцев к российским подходам и возможностям для молодежи. Генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов подчеркнул, что российский опыт востребован в развитии территорий, цифровизации госуправления и межнациональных отношениях.
В рамках недели участники разбирают российские практики госуправления, проводят лекции, дискуссии, форсайт-сессии и командообразующие мероприятия. Экспертами стали представители Росмолодежи, МИД, Центра политической конъюнктуры, Института развития интернета, ВЭБ.РФ и других организаций.
Культурная программа включает просмотр балетных постановок, спортивную игру «Тропа героев» и совместные вечера у костра. По итогам планируется издать методическое пособие с лучшими кейсами и практиками российского госуправления.
Член парламента ЮАР Кенако Секунджало Мкива заявил: «Южная Африка и Россия имеют очень, очень прочную историческую основу. И то, что делает Путин – это создание великого культурного обмена между молодежью России и глобального юга, а также всего мира».