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    Запад проиграл войну с коррупцией на Украине
    Журова объяснила призыв МИД Польши к своим гражданам покинуть Россию
    Ввоз корейских автомобилей в РФ удвоился на фоне резкого падения автоимпорта
    Премьер Украины заявила о преувеличении проблемы коррупции в стране
    Госдума утвердила введение штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
    Губернатор Калининградской области призвал жителей игнорировать заявления стран НАТО
    Госдума одобрила кредитные каникулы для МСП и самозанятых
    Силовики начали оперативные мероприятия в Михайловском театре
    Во Владикавказе приостановили массовые мероприятия из-за угрозы атак на военных
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    22 июля 2025, 19:33 • Новости дня

    В «Сенеже» стартовала Летняя школа для госуправленцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открылась Летняя школа Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи (ДВФМ) для государственных служащих и парламентариев из 42 стран, включая страны Глобального Юга.

    В образовательной программе участвуют 110 молодых специалистов из более чем 40 государств, таких как Мали, Коста-Рика, Венесуэла, Бразилия, Мексика, Нигерия, Сербия, Италия, ЮАР, Черногория, Босния и Герцеговина и другие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Как отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, международное участие свидетельствует о растущем интересе иностранных управленцев к российским подходам и возможностям для молодежи. Генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов подчеркнул, что российский опыт востребован в развитии территорий, цифровизации госуправления и межнациональных отношениях.

    В рамках недели участники разбирают российские практики госуправления, проводят лекции, дискуссии, форсайт-сессии и командообразующие мероприятия. Экспертами стали представители Росмолодежи, МИД, Центра политической конъюнктуры, Института развития интернета, ВЭБ.РФ и других организаций.

    Культурная программа включает просмотр балетных постановок, спортивную игру «Тропа героев» и совместные вечера у костра. По итогам планируется издать методическое пособие с лучшими кейсами и практиками российского госуправления.

    Член парламента ЮАР Кенако Секунджало Мкива заявил: «Южная Африка и Россия имеют очень, очень прочную историческую основу. И то, что делает Путин – это создание великого культурного обмена между молодежью России и глобального юга, а также всего мира».

    22 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине

    Кремль: Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и Азербайджана

    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разногласия между Россией и Азербайджаном по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения двух стран, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что в Кремле известна позиция руководства Азербайджана по Украине, в этом мнения Москвы и Баку расходятся.

    По его словам, Алиев с самого начала занял такую позицию, с которой Кремль не согласился сразу.

    Он добавил, что эти разногласия не должны мешать преодолеть кратковременное охлаждение в отношениях между Москвой и Баку.

    По мнению Пескова, ни Россия, ни Азербайджан не должны жертвовать обоюдовыгодными интересами ради текущей ситуации.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».

    Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость уважительного отношения к русским в Азербайджане на фоне непростого этапа в отношениях двух стран.

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    21 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой

    Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой

    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что представители Киева готовят как минимум один обмен с Россией, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул, что для достижения настоящего результата по завершению конфликта «необходима встреча на уровне лидеров». По его словам, в переговорах требуется больше динамики, поскольку это «сложное направление».

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    21 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины
    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд переговоров между российской и украинской сторонами запланирован на четверг, он пройдет в Стамбуле.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что делегации обеих сторон могут прибыть в Стамбул уже 23 июля

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Владимир Зеленский заявил о планах Киева провести встречу с Россией в среду.

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    22 июля 2025, 11:28 • Новости дня
    В Совфеде назвали мракобесием решение Таллина о переименовании Центра русской культуры

    Сенатор Климов: Эстония решением по Центру русской культуры вредит сама себе

    В Совфеде назвали мракобесием решение Таллина о переименовании Центра русской культуры
    @ Iifar/Wikipedia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Действия Таллина основаны на желании эстонского руководства поддержать русофобскую агонию ряда стран ЕС и НАТО. С точки зрения воздействия на Россию такие «приемы» нелепы. На деле Эстония наказывает сама себя, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал решение Таллинского горсобрания фактически о ликвидации Центра русской культуры.

    «Решения депутатов Таллинского горсобрания по Центру русской культуры – мракобесие. Переименование учреждения и его передача под управление арт-центра – абсолютно глупый шаг, в котором отсутствует здравый смысл», – возмутился сенатор Андрей Климов. По его мнению, действия эстонских властей красноречиво говорят об отношении к собственному населению, немалая часть которого – русскоговорящие.

    «Таллин предпринимает меры, руководствуясь желанием поддержать русофобскую агонию ряда стран ЕС и НАТО. Но с точки зрения воздействия на Россию такие «приемы» нелепы. На деле Эстония наказывает сама себя», – подчеркнул парламентарий. Собеседник порекомендовал эстонцам задуматься о том, в какой «глубокий и крайне неприятный тупик» ведет их нынешние руководство, ориентирующееся на Брюссель и Североатлантический альянс.

    Действия эстонских властей не останутся без ответа. «В Конституции России прописано, что одна из задач государства – оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов. У Россотрудничества, МИД и российского посольства есть методы реагирования», – заключил Климов.

    Ранее депутаты Таллинского городского собрания утвердили решение о переименовании Центра русской культуры в культурный центр «Мере» и передаче его под управление арт-центру «Котел культуры». Такой шаг фактически означает ликвидацию Центра русской культуры как отдельного учреждения.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, за этот документ проголосовали 40 депутатов, 33 выступили против, еще один воздержался. В апреле власти города демонтировали советскую символику со здания Центра русской культуры. Отмечалось, что архитектурный элемент будет передан на хранение в фонд Таллинского городского музея.

    Здание Центра русской культуры в стиле сталинского ампира с элементами неоклассицизма было построено в 1951-1954 годах по проекту архитектора Александра Кузнецова. В нем располагался Дом офицеров Балтийского флота. Строение признано памятником архитектуры.

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    22 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС

    Москва существенно расширила список европолитиков с запретом въезда в Россию

    МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на новые санкции Евросоюза Москва увеличила перечень граждан из европейских стран, которым теперь запрещен въезд в Россию, сообщили в МИД России.

    Москва существенно расширила список представителей Евросоюза и ряда европейских государств, которым теперь запрещен въезд в Россию в качестве ответа на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС, следует из сообщения МИД на сайте.

    Среди лиц с ограничениями на въезд оказались представители евроинститутов, стран – членов ЕС, а также ряда государств, поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя. Запрет введен на основании федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ.

    В МИД подчеркнули, что подобные антироссийские акции не способны как-либо повлиять на политику страны.

    «Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка», – заявили в ведомстве.

    Также в министерстве отметили, что все последующие санкционные решения ЕС будут получать своевременный и адекватный ответ со стороны Москвы. Российская сторона намерена и далее принимать меры в ответ на недружественные действия.

    В пятницу постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением.

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко допускал возможность обнуления товарооборота с Евросоюзом.

    Новый пакет санкций со стороны Евросоюза имеет ряд опасных последствий для российской экономики.

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    22 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
    Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что современные власти Германии и Франции игнорируют исторические уроки, связанные с милитаризацией Европы, и предостерег от возрождения нацизма.

    Сергей Лавров выступил с критикой в адрес современных немецких и французских властей, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул: «Уроки истории забывать нельзя, но они явно плохо выучены нынешним поколением и немцев, и французов, и представителей других европейских стран». Он обратил внимание на то, что милитаризация Европы происходит под предлогом якобы существующей угрозы со стороны России.

    Глава МИД России также отметил, что сын за отца не отвечает, однако, если потомки осознали преступность прошлых действий, важно не повторять этих ошибок. Лавров добавил, что современные руководители ФРГ начинают предъявлять претензии в духе, который напоминает о недопустимости возрождения нацизма. Он выразил уверенность, что здравомыслящая часть европейского общества осознает опасность подобных тенденций.

    Также Сергей Лавров охарактеризовал современную позицию Европы в отношении России «международным оборзением».

    Днем ранее экс-еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген заявил о важности выстраивания взаимопонимания Европы с Россией ради мира на континенте.

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    21 июля 2025, 21:18 • Новости дня
    Россия передала ОЗХО доказательства применения Украиной токсичных веществ

    Tекст: Вера Басилая

    Москва передала в ОЗХО доказательства использования токсичных химикатов Киевом против мирных жителей и военных, включая результаты лабораторных анализов с мест инцидентов, сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

    По словам Тарабрина, Россия предоставила Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства применения Киевом токсичных химикатов, передает ТАСС. По его словам, Киев применял их, как против российских военных, так и против мирного населения.

    Он уточнил, что эти данные основаны на анализах проб с мест предполагаемых химических инцидентов, а экспертизы проводились сертифицированной лабораторией Минобороны России.

    Ранее Россия представила Организации по запрещению химического оружия доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области.

    В ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств.

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    21 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    В России одобрены новые кредитные каникулы по ипотеке

    Кабмин одобрил кредитные каникулы при рождении ребенка

    В России одобрены новые кредитные каникулы по ипотеке
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о предоставлении кредитных каникул при рождении или усыновлении детей.

    Поправки предлагается внести в закон «О потребительском кредите (займе)», передает ТАСС. Документ предусматривает право заемщика на ипотеку получить льготный период для приостановки выплат.

    Глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что при рождении или усыновлении первого ребенка нужно подтвердить снижение дохода более чем на 20% и наличие ежемесячных выплат по кредиту выше 40% дохода. Для второго и последующих детей достаточно самого факта их появления в семье.

    Срок льгот составляет до шести месяцев при рождении или усыновлении первого ребенка, и до 18 месяцев – при рождении или усыновлении второго и последующих. Законопроект расширяет гарантии для семей с детьми и, по оценке Груздева, позволит гражданам чувствовать себя более защищенно при пополнении семьи.

    Минфин отмечает, что сейчас 39% россиян не планируют заводить детей из-за финансовых сложностей и жилищного вопроса. Поправки призваны поддержать семьи и повысить их уверенность в будущем.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости.

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    21 июля 2025, 21:27 • Новости дня
    Зеленский назвал дату новых переговоров России и Украины в Турции
    Зеленский назвал дату новых переговоров России и Украины в Турции
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская делегация намерена провести очередную встречу с российской стороной в среду в Турции, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», – заявил Зеленский в видеообращении, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, дополнительные подробности о переговорах станут известны в ближайшее время.

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой.

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    21 июля 2025, 23:04 • Новости дня
    Источник в Турции сообщил о переговорах по Украине в Стамбуле в среду

    Tекст: Вера Басилая

    Следующую встречу между российской и украинской делегациями планируют провести во дворце Чираган в среду, 23 июля, сообщили источники в Турции.

    Очередной раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоится в Стамбуле 23 июля, передает ТАСС со ссылкой на источники в Турции. Встреча пройдет во дворце Чираган, где ранее уже проходили подобные переговоры.

    Точное время начала встречи пока не объявлено. Предыдущий раунд российско-украинских переговоров также состоялся во дворце Чираган в Стамбуле.

    Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча российских и украинских делегаций пройдет 23 июля в Турции.

    Источник в России сообщил, что третий раунд переговоров между сторонами запланирован на четверг, 24 июля, и состоится в Стамбуле.

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    21 июля 2025, 20:32 • Новости дня
    Генпрокуратура признала немецкий фонд нежелательным в России

    Фонд Розы Люксембург признан нежелательным в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой НПО «Фонд Розы Люксембург».

    Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности иностранной неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. нежелательной на территории Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Фонд, основанный в Германии в 1990 году, имеет филиалы и представительства по всему миру и заявляет о своей цели содействовать международному взаимопониманию и политическому просвещению.

    «На самом деле фонд реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений, радикализацию молодежи и дискредитацию российских властей», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

    Также сообщается, что фонд распространяет материалы иностранных агентов и НПО, деятельность которых признана нежелательной в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против шеф-редактора издания The Insider Тимура Олевского по факту участия в деятельности нежелательной организации.

    Минюст РФ внес Йельский университет из США и украинский фонд «Армия СОС» в перечень нежелательных организаций в России.

    Черемушкинский суд назначил заочный арест основательнице «Медузы» Галине Тимченко по обвинению в организации деятельности нежелательной организации на территории России.

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    22 июля 2025, 18:15 • Новости дня
    В Госдуме предложили призывать на срочную службу круглый год
    В Госдуме предложили призывать на срочную службу круглый год
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий право призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года.

    Документ внесли на рассмотрение председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, передает ТАСС.

    Сейчас, согласно действующему законодательству, призыв осуществляется дважды в год – весной и осенью, на основании указа президента. Авторы предлагают изменить сроки призыва, определив их с 1 января по 31 декабря, сохранив при этом необходимость указа президента для начала кампании. В документе подчеркивается, что отправка призывников к месту службы будет проходить, как и сейчас, два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря

    Напомним, в России изменились правила призыва в армию.

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    22 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Глава Минцифры исключил передачу поисковиками запросов пользователей МВД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект о запрете поиска экстремистских материалов не приведет к передаче поисковых запросов граждан в правоохранительные органы, заверил министр цифрового развития Максут Шадаев.

    «Очень много дискуссий по поводу того, что поисковые системы будут отдавать запросы в правоохранительные органы. Это не предусмотрено. Мы можем с уверенностью сказать, что поисковые системы обязанности предоставлять в МВД поисковые запросы наших граждан по этому основанию не имеют», – подчеркнул Шадаев, передает ТАСС.

    По словам министра, доступ к информации может быть предоставлен только в рамках возбужденного уголовного дела и при наличии конкретных оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

    Шадаев отметил, что законодательная инициатива позволит сбалансировать ситуацию, ограничив распространение экстремистских материалов, при этом не вводя блокировку крупных западных платформ. Он подчеркнул, что обычные пользователи не пострадают от реализации инициативы.

    Напомним, Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроекты о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.

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    22 июля 2025, 14:52 • Новости дня
    Лавров назвал отношение Европы к России «международным оборзением»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал современную позицию Европы в отношении России каламбуром «международное оборзение».

    Выступая на итоговой пресс-конференции после переговоров с главой МИД Мозамбика, Лавров отметил, что европейские власти активно нагнетают антироссийские настроения среди граждан, используя методы, схожие с геббельсовской пропагандой, передает ТАСС. Европу призывают воспринимать Россию как экзистенциального врага и готовящегося к нападению противника, указал он.

    Лавров подчеркнул, что на фоне этой риторики европейцам предлагают забыть о внутренних проблемах, таких как экономические трудности и деиндустриализация, и направить все ресурсы на милитаризацию региона. Особое внимание, по его словам, уделяется Германии и другим странам, испытывающим экономические сложности.

    Министр также назвал очень тревожным сигналом антироссийские планы, которые, по его словам, «варятся» в Германии, Франции и Британии. Он отметил угрозы немецкого министра обороны, который заявил о готовности убивать русских солдат, а также высказывания руководителей НАТО о возможности превентивного удара по Калининградской области.

    «Любые поползновения, которыми сейчас нам грозят немецкий министр обороны, например, заявляя, что мы будем готовы убивать русских солдат, заявление руководителей НАТО о том, что они вот-вот превентивно раздавят Калининградскую область, – это, наверное, для любого нормального, подчеркну – нормального человека, посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном, конечно же», – заявил Лавров.

    Ранее командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что НАТО имеет возможность уничтожить Калининградскую область за рекордно короткое время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание частью враждебной риторики.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призывал Россию дистанцироваться от Европы.

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    21 июля 2025, 21:09 • Новости дня
    На Курилах провели памятную акцию «От Победы до Победы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На одном из островов северной группы Курильских островов Шумшу прошла памятная акция в честь героев Великой Отечественной и Второй мировой войн, собравшая поисковиков из России и Казахстана.

    Акция «От Победы до Победы» проводится в рамках международной экспедиции «По следам Курильского десанта», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В этом году ее маршрут начался с экспедиции «Севастопольский рубеж» и флаг акции побывал на нескольких площадках.

    Церемония началась с поднятия флага Поискового движения России, который сопровождает участников в ходе всех экспедиций и собирает подписи поисковиков. Присутствующие исполнили государственный гимн и почтили память погибших советских солдат, сражавшихся на Курилах.

    Исполнительный директор Поискового движения России Алексей Бормотов отметил: «От Победы до Победы» – это больше, чем акция, это живая нить, связывающая эпохи. Она напоминает нам о величии подвига каждого защитника, чей жизненный путь завершился на далеких берегах Курил. Каждый поднятый на поверхность артефакт становится частицей большой мозаики памяти, хранящей урок смелости и самоотверженности. Пусть наши усилия послужат достойному наследию славных побед наших дедов и отцов!».

    Более 30 поисковиков из 18 регионов России и Казахстана ведут работы на местах бывших боев Курильской десантной операции 1945 года. В ходе экспедиции были обнаружены останки четырех бойцов и найден ряд личных вещей: патроны от ППШ, три использованных индивидуальных перевязочных пакета, опасная бритва, детали амуниции, саперная лопатка, подписанный котелок с ложкой и эмалированная кружка.

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    «Бусификация» на Украине примет мобильный характер

    Российские удары по ТЦК вынуждают правительство Украины пересматривать формат работы военкоматов. Как заявили в Раде, их деятельность может приобрести «мобильный» характер. По мнению экспертов, речь идет о переориентации работы учреждений со стационарных мест в пользу создания полевых лагерей. Как это повлияет на дальнейший ход принудительной мобилизации на Украине? Подробности

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    Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом

    Экономика Китая опровергает все пессимистичные прогнозы и продолжает свой рост, несмотря на целый ряд серьезных проблем. Есть, по крайней мере, три версии, как Китаю удалось достигнуть такого впечатляющего результата. И одна из них связана с российской экономической политикой последнего времени. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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