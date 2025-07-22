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Израиль отверг призыв 25 стран к прекращению огня в Газе
Министерство иностранных дел Израиля выступило против совместного заявления 25 стран о необходимости безусловного прекращения огня в секторе Газа.
Израиль отклонил совместный призыв 25 стран, включая Британию, Францию, Австралию и Канаду, к «безусловному и постоянному прекращению огня» в секторе Газа, сообщает Анадолу.
В заявлении израильского МИД говорится, что подобное требование, а также осуждение действий израильской армии, «оторваны от реальности» и «посылают неправильный сигнал ХАМАС».
Израильская сторона подчеркивает, что «лучше избегать подобных заявлений» в деликатный период переговоров в Дохе. Власти страны утверждают, что готовы поддержать проект соглашения о прекращении огня, согласованный в Катаре, однако ХАМАС, по заявлению Израиля, «упорно отвергает его».
В совместном заявлении 25 стран осуждаются «капельная доставка гуманитарной помощи и бесчеловечные убийства гражданских лиц», а также отмечается, что война в Газе привела к новым масштабам страданий населения. Подчеркивается, что модель доставки помощи, применяемая Израилем, «опасна, подпитывает нестабильность и лишает жителей Газы человеческого достоинства». В документе говорится: «Ужасно, что более 800 палестинцев были убиты в поисках помощи. Отказ израильского правительства в предоставлении базовой гуманитарной помощи гражданскому населению неприемлем».
Помимо этого, страны требуют немедленно снять все ограничения на доставку помощи и обеспечить безопасную работу ООН и гуманитарных организаций. По мнению авторов заявления, прекращение огня – лучший способ вернуть заключённых домой и прекратить страдания их семей. В финале документа все стороны призываются защищать гражданское население и соблюдать международное гуманитарное право.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 100 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по Газе. Более десяти человек погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в секторе Газа. Организации ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.