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«Роснефть» назвала санкции ЕС против Индии нарушением международного права
Евросоюз ввел санкции против индийского НПЗ Nayara Energy, что, по мнению «Роснефти», грубо нарушает международное право и ставит под угрозу энергобезопасность Индии.
Решение Евросоюза ввести санкции против индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy является незаконным и нарушает международное право, заявила «Роснефть», передает РИА «Новости». В компании подчеркнули, что эти меры представляют собой пример экстерриториального применения политически мотивированных ограничений и ущемляют экономические интересы суверенного государства.
«Введение санкций против предприятия прямо угрожает энергетической безопасности Индии и негативно скажется на ее экономике», – говорится в официальном сообщении. В «Роснефти» также отметили, что не являются контролирующим акционером Nayara Energy: доля компании составляет менее 50%, а управляет НПЗ независимый совет директоров.
Кроме того, в компании подчеркнули, что основания Евросоюза для санкций полностью ложные, поскольку Nayara Energy является индийским юридическим лицом, вся налогооблагаемая база находится в Индии, а прибыль используется исключительно для развития предприятия. Акционеры ни разу не получали дивиденды.
В сообщении отмечается, что данные ограничения – часть деструктивной политики Евросоюза, направленной на дестабилизацию мировых энергорынков. «Роснефть» рассчитывает, что Nayara Energy предпримет меры по защите интересов акционеров и потребителей, при поддержке правительств России и Индии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет включит ограничения против газопроводов «Северный поток» и 105 танкеров «теневого флота». Под санкции также попадет нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии. Евросоюз планирует снизить потолок цен на нефть примерно до 47,6 долларов за баррель с нынешних 60 долларов.