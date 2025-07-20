«Роснефть» назвала санкции ЕС против Индии нарушением международного права

Tекст: Ольга Иванова

Решение Евросоюза ввести санкции против индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy является незаконным и нарушает международное право, заявила «Роснефть», передает РИА «Новости». В компании подчеркнули, что эти меры представляют собой пример экстерриториального применения политически мотивированных ограничений и ущемляют экономические интересы суверенного государства.

«Введение санкций против предприятия прямо угрожает энергетической безопасности Индии и негативно скажется на ее экономике», – говорится в официальном сообщении. В «Роснефти» также отметили, что не являются контролирующим акционером Nayara Energy: доля компании составляет менее 50%, а управляет НПЗ независимый совет директоров.

Кроме того, в компании подчеркнули, что основания Евросоюза для санкций полностью ложные, поскольку Nayara Energy является индийским юридическим лицом, вся налогооблагаемая база находится в Индии, а прибыль используется исключительно для развития предприятия. Акционеры ни разу не получали дивиденды.

В сообщении отмечается, что данные ограничения – часть деструктивной политики Евросоюза, направленной на дестабилизацию мировых энергорынков. «Роснефть» рассчитывает, что Nayara Energy предпримет меры по защите интересов акционеров и потребителей, при поддержке правительств России и Индии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет включит ограничения против газопроводов «Северный поток» и 105 танкеров «теневого флота». Под санкции также попадет нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии. Евросоюз планирует снизить потолок цен на нефть примерно до 47,6 долларов за баррель с нынешних 60 долларов.



