ВСУ повторно атаковали Великие Копани под Херсоном

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ вновь атаковали село Великие Копани в Херсонской области, передает РИА «Новости». Сальдо уточнил, что обстрел повторился после утреннего удара по сельскохозяйственному рынку, в результате которого два человека получили ранения.

По словам Сальдо, в ходе новой атаки серьезно пострадала грузовая фура, припаркованная возле рынка. Глава региона отметил, что водитель грузовика не пострадал, так как в момент обстрела находился вне кабины машины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области уже четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть были ранены.