Глава ВТБ: Чихают прежде всего неэффективные производства

Tекст: Дарья Григоренко

Костин выступил на Финансовом конгрессе Банка России и заявил о необходимости закрывать неэффективные производства. Он отметил, что первым делом кризис ощущается именно в таких отраслях. Костин подчеркнул: «Чихают прежде всего неэффективные производства», передает ТАСС.

В качестве примера он привел угольную промышленность и предложил задуматься, нужно ли стране производить такое количество угля. По его словам, шахтовый метод добычи является неэффективным, и эта проблема требует решения несмотря на социальные последствия.

Костин отметил, что если не начать перестраивать экономику и закрывать устаревшие производства, страна столкнется с нехваткой рабочей силы и ростом издержек. Он призвал к честному обсуждению этих проблем и поиску новых стратегических подходов для повышения эффективности экономики.

В среду глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России заявил, что, по мнению банка, риски переохлаждения экономики становятся очевидными.

Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что несмотря на усиление санкционного давления и блокировку доступа к зарубежным финансовым рынкам, Россия сумела адаптировать экономику и сохранить макроэкономическую стабильность.