Шойгу заявил о сохранении стабильности экономики России в условиях санкций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия в условиях всевозможных санкций смогла сохранить макроэкономическую стабильность, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По его словам, правительство реализовало меры по структурной перестройке экономики, развитию отечественного производства и переориентации на новые направления внешнеэкономического сотрудничества. Это позволило адаптировать экономику к новым условиям, передает ТАСС.

Шойгу отметил, что внешнее санкционное давление стало основным негативным фактором для экономической безопасности России. Он подчеркнул, что против России фактически развязана экономическая война, которая выражается в попытках разорвать торговые и финансовые связи с партнерами страны.

Секретарь Совбеза напомнил о блокировке доступа к системе SWIFT, зарубежным финансовым рынкам, платежным системам и резервным валютам, а также заморозке счетов и активов в иностранных юрисдикциях. Под санкции попали ключевые элементы российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу и Национальный клиринговый центр, а также крупные банки и их зарубежные филиалы.

Кроме того, совершенствование механизмов отслеживания платежей с «российским следом» и введение вторичных санкций увеличило риски для иностранных партнеров РФ и серьезно осложнило проведение внешнеторговых операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном возможности диалога между Россией и США, а также ситуацию на Украине, Шойгу отметил прогнозируемый рост спроса на российское оружие в мире, и заявил, что Киев создает препятствия для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.