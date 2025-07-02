Сдавшей ЕГЭ на 400 баллов выпускнице предложили стажировку в команде MAX

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что Яшмолкина уже посетила офис VK, где познакомилась с экспертами компании и узнала о проектах VK Education в сфере IT, передает РИА «Новости».

Сотрудники VK рассказали выпускнице о собственном профессиональном пути, а также о том, как они после учебы на совместных образовательных программах с вузами попали в команду компании.

Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK, отметила: «Мы знаем об интересе выпускницы к IT-сфере и решили пригласить ее на стажировку в команду MAX. Уверена, что любому выпускнику требуется сделать перерыв после такого непростого периода, как сдача ЕГЭ, поэтому мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами».

Надежда Яшмолкина выразила благодарность за предоставленную возможность познакомиться с офисом VK, узнать больше о деятельности компании и пообщаться с профессионалами IT-отрасли.

В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

Напомним, 24 июня выпускница столичной школы № 1514, набравшая максимальные 400 баллов на ЕГЭ, рассказала, как готовилась к экзаменам. Она отметила, что смогла добиться высших результатов на ЕГЭ, пользуясь только онлайн-курсами и школьными занятиями.