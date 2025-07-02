Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Сотрудники МЧС спасли тонущего ребенка в Курганской области
На реке Исеть в городе Далматово Курганской области течение унесло двух мальчиков 11 и 12 лет, одного из них уже спасли, сообщили в МЧС России.
Рыбак услышал крики о помощи детей, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Сотрудник ГИМС МЧС России Александр Полухин пояснил, что прибывшие спасатели увидели державшегося из последних сил за кусты мальчика, его быстро удалось поднять в лодку.
Ребенок был синим от холода и дрожал, его передали медикам.
Поиски второго мальчика продолжаются, в акватории работают водолазы.
В марте в Удмуртии двое детей 10 и 11 лет ушли гулять и исчезли, тело одного из мальчиков нашли в реке.