Банки России продолжили снижать ставки по вкладам

Tекст: Дарья Григоренко

В числе участников тенденции – ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Ранее Сбербанк также сообщил о понижении максимальной ставки по вкладам до 18% с 30 июня, а у линейки «СберВклад» надбавки уменьшены с 1% до 0,7%, передает РИА «Новости».

ВТБ изменил условия по вкладам в рублях и юанях практически во всех сегментах. В массово-высокодоходном сегменте ставки по закрытым базовым вкладам снижены на сроках от 3 до 36 месяцев на 0,2-0,57 процентного пункта, по вкладу «Новые деньги» – на 0,2-1,03 процентного пункта, а по пополняемым и управляемым вкладам – на 0,3-0,54 процентного пункта. ВТБ также снизил ставки по вкладу «Выгодное начало» и «Новое время» (сроком шесть месяцев) на 1,19-1,79 процентного пункта.

Флоатеры с плавающей ставкой в ВТБ также пострадали: снижение зафиксировано на всех сроках на 1-1,7 процентного пункта, итоговая ставка составила 16-23,13%.

В Газпромбанке в массовом сегменте ставки по всем рублевым вкладам снижены на всех сроках, за исключением закрытого вклада «В плюсе» и базового вклада на 731 день. Снижение составило от 0,27 до 2,3 процентного пункта, максимальная ставка теперь – 19%, базовая пониже – 17,5% на срок от трех до шести месяцев.

Россельхозбанк уменьшил ставки на закрытые и пополняемые вклады в рублях на сроке от 9 до 13 месяцев на 0,2-1 процентного пункта, а в ВИП-сегменте на сроках три-шесть месяцев – на 0,2-0,4 процентного пункта, доведя их до 18,75-19,5%.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что к концу года ключевая ставка в России может опуститься до 13-15%, если инфляция останется в пределах 7-7,5%.

Напомним, Банки России начали снижать ставки по вкладам после сокращения ключевой ставки Центробанком до 20% годовых.