Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов

Tекст: Мария Иванова

В течение недели подразделения группировки «Север» освободили Дегтярное в Харьковской области. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В Сумской области продолжили продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1180 военнослужащих и 17 бронемашин. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 11 бронемашин, включая бронеавтомобиль американские HMMWV и М113.

Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, 14 станций РЭБ и 33 склада с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Освобождены Николаевка, Маяк и Попов Яр в ДНР. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Противник при этом потерял до 2975 военнослужащих, 16 бронемашин. Уничтожено 21 орудие полевой артиллерии.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Карла Маркса, Воскресенку, Новохатское ДНР и Малиновку Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Петровку в Донецкой народной республике (ДНР).

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 17 складов с боеприпасами и материальными средствами.

А подразделениями группировки «Днепр» освободили Каменское в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны.

ВСУ потеряли более 420 военнослужащих. Уничтожены 52 станции РЭБ, 24 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим, отчитались в Минобороны.

Напомни, накануне российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР. За день до этого ВС России также освободили Новохатское на западе ДНР. До этого российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. А ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР.