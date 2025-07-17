Госдума приняла поправку о лишения гражданства по дополнительным статьям УК

Tекст: Ольга Иванова

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении поправку к законопроекту о расширении оснований для лишения приобретенного российского гражданства, передает ТАСС. Согласно новой редакции, поводом для лишения гражданства станет совершение преступлений по ряду дополнительных статей Уголовного кодекса.

В частности, теперь гражданства могут лишить за убийство, групповое изнасилование, изнасилование с особой жестокостью, а также за развратные действия в отношении двух или более лиц. Перечень пополнили и особо тяжкие преступления против детей, включая половое сношение с ребенком в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организацию занятия проституцией с участием детей, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и понуждение детей к действиям сексуального характера.

Также основанием для лишения приобретенного гражданства станут преступления, совершенные по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма.

Одновременно депутаты приняли поправку, согласно которой жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не будут лишать приобретенного гражданства за совершение преступлений. Как поясняется, исключение касается тех, кто стал гражданином России на основании федеральных конституционных законов и международных договоров после включения этих регионов в состав страны.

В действующем законодательстве подобная возможность предусмотрена для лиц, получивших гражданство по иным основаниям. Нововведения направлены на дополнительную защиту прав новых граждан из Крыма, Донбасса и Новороссии, отмечают в Госдуме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме обсудили возможность включения девяти новых статей Уголовного кодекса в перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. Вячеслав Володин сообщил, что среди предложенных статей названы убийство, развратные действия в отношении ребенка, организация проституции с участием несовершеннолетних и изготовление порнографических материалов с несовершеннолетними. В парламент также внесли законопроект, который предусматривает новые основания для лишения приобретенного гражданства, включая сексуальное насилие.