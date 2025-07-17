Стало известно о крупнейшем оборонном пакте Британии и Германии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава правительства Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подпишут в Лондоне крупнейший англо-германский договор с 1945 года, пишет Politico. Ожидается, что соглашение усилит сотрудничество в сфере безопасности: Лондон и Берлин договорятся о разработке новой дальнобойной ракетной системы и взаимной поддержке в случае угрозы.

В рамках визита будут подтверждены планы совместно развивать квантовые технологии, искусственный интеллект, проекты по энергосетям Северного моря и железнодорожное сообщение между двумя странами. Несмотря на политические различия, Стармер и Мерц демонстрируют схожий подход к вопросам обороны Европы и поддержке Украины, особенно после заявления Дональда Трампа о наращивании поставок вооружения на Украину.

Стороны также планируют анонсировать совместные экспортные кампании для произведённой техники и запуск ракеты с дальностью более 2000 километров в течение ближайших десяти лет. Вопрос распределения затрат и схем поставок, в том числе закупки американских вооружений для Украины, станет предметом отдельных переговоров. Российская спецоперация на Украине и политика США остаются основными внешними вызовами для обеих стран.

В то же время вопросы борьбы с нелегальной миграцией и свободой передвижения между двумя странами требуют дальнейшей проработки. Например, Германия обязалась ужесточить преследование контрабандистов, а Великобритания – упростить визиты немецких школьников. Однако более масштабное соглашение по студенческим обменам между Британией и Евросоюзом пока не достигнуто.

Ожидается, что для часто путешествующих британцев временно откроют доступ к электронным воротам при въезде в Германию. Однако для большинства граждан Великобритании и Германии поездки будут оставаться сложнее, чем визиты глав государств.

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