  • Новость часаФСБ задержала жителя Воронежа за шпионаж и подготовку диверсии
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    Американские Typhon подставят Германию под «Орешник»
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    Подполье сообщило о подозрительных иностранных судах в порту Одессы
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    Испания обошла Германию по числу просителей убежища
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    25 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    6 комментариев
    17 июля 2025, 10:37 • Новости дня

    Стало известно о крупнейшем оборонном пакте Британии и Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лондон и Берлин намерены зафиксировать в новом договоре обязательства по сотрудничеству в сфере обороны, включая создание ракет дальнего действия.

    Глава правительства Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подпишут в Лондоне крупнейший англо-германский договор с 1945 года, пишет Politico. Ожидается, что соглашение усилит сотрудничество в сфере безопасности: Лондон и Берлин договорятся о разработке новой дальнобойной ракетной системы и взаимной поддержке в случае угрозы.

    В рамках визита будут подтверждены планы совместно развивать квантовые технологии, искусственный интеллект, проекты по энергосетям Северного моря и железнодорожное сообщение между двумя странами. Несмотря на политические различия, Стармер и Мерц демонстрируют схожий подход к вопросам обороны Европы и поддержке Украины, особенно после заявления Дональда Трампа о наращивании поставок вооружения на Украину.

    Стороны также планируют анонсировать совместные экспортные кампании для произведённой техники и запуск ракеты с дальностью более 2000 километров в течение ближайших десяти лет. Вопрос распределения затрат и схем поставок, в том числе закупки американских вооружений для Украины, станет предметом отдельных переговоров. Российская спецоперация на Украине и политика США остаются основными внешними вызовами для обеих стран.

    В то же время вопросы борьбы с нелегальной миграцией и свободой передвижения между двумя странами требуют дальнейшей проработки. Например, Германия обязалась ужесточить преследование контрабандистов, а Великобритания – упростить визиты немецких школьников. Однако более масштабное соглашение по студенческим обменам между Британией и Евросоюзом пока не достигнуто.

    Ожидается, что для часто путешествующих британцев временно откроют доступ к электронным воротам при въезде в Германию. Однако для большинства граждан Великобритании и Германии поездки будут оставаться сложнее, чем визиты глав государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт заявил, что возможности «коалиции желающих» финансировать Украину без США ограничены. Страны «коалиции желающих» готовятся прекратить поставки вооружения Киеву на фоне возможного ухода США. Глава парламента Крыма сравнил угрозы «коалиции желающих» Киеву с детским хвастовством.

    14 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегацию России в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер, отметила спикер МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о «несерьезности» представителей Москвы на переговорах по Украине.

    Рютте выразил мнение, что на переговоры со стороны России пришли «несерьезные люди, в частности некий историк, рассказывавший о событиях с 1250 года», напомнила Захарова. Она указала, что этот «историк» – специалист по международным отношениям и государственный деятель Владимир Мединский.

    Она также отметила, что украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который никогда не служил в армии и был менеджером телефонной компании.

    Дипломат подчеркнула, что без знания истории невозможно решать сложные международные вопросы. «Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Ранее Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО.

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    15 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму [– сам в нее упадешь]», – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что нынешние и готовящиеся в Брюсселе ограничения уже нанесли серьезный ущерб экономике Европы. Лавров добавил, что многие европейские аналитики и политологи признают: ущерб прежде всего несут авторы санкционной войны.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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    16 июля 2025, 01:17 • Новости дня
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    Генсек НАТО пригрозил трем странам за бизнес с Россией
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

    Рютте сделал это заявление на встрече с сенаторами Конгресса США на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия Украине и пригрозил «жесткими» вторичными пошлинами в размере 100% для покупателей российской экспортной продукции, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение.

    «Я призываю эти три страны, особенно если вы живете в Пекине, Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, потому что это может ударить ваc очень сильно. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам, иначе это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю», – цитирует Рютте агентство Reuters.

    Сенатор США от Республиканской партии Том Тиллис похвалил Трампа за объявление о таких шагах, но заявил, что 50-дневная задержка его «беспокоит».

    Он выразил обеспокоенность тем, что Россия попытается использовать 50 дней для победы или для того, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах о мирном соглашении».

    «Поэтому нам следует взглянуть на нынешнее состояние Украины и сказать: что бы вы ни делали в течение следующих 50 дней, любые ваши достижения исключены из списка», – добавил он.

    Рютте отметил, что Европа найдет средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую из возможных позиций на переговорах. В соответствии с соглашением, США теперь будут «массированно» поставлять Украине оружие, «не только ПВО, но и ракеты, и боеприпасы, за которые платят европейцы».

    На вопрос, обсуждается ли поставка ракет большой дальности для Украины, Рютте ответил: «Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали это подробно с президентом».

    Над этим сейчас работают Пентагон и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе совместно с украинцами, ответил он.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    16 комментариев

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

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    15 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп подвергается «неприличному давлению» со стороны Евросоюза и руководства НАТО.

    По словам Лаврова, западные союзники настойчиво требуют от американского лидера продолжения поддержки Украины и поставок современного, в том числе наступательного вооружения, несмотря на издержки для собственных налогоплательщиков, передает ТАСС.

    «Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает требования Зеленского, продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах», – отметил он ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    16 комментариев

    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признался, что ждет реакции президента России Владимира Путина на слова Трампа.

    Комментарии (14)
    14 июля 2025, 23:07 • Новости дня
    В НАТО заявили об ожидании ответа Путина на заявления Трампа

    Постпред США при НАТО Уитакер признался, что ждет реакции Путина на слова Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского лидера Дональда Трампа.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента России Владимира Путина на высказывания Дональда Трампа относительно военной поддержки Киева и возможного введения дополнительных пошлин в отношении торговых партнеров России, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по его мнению, Путин обязательно отреагирует не только на то, что американское оружие стало доступнее для украинских военных за счет Европы, но и на возможные новые пошлины для стран, покупающих российскую нефть, включая Китай и Индию.

    Уитакер также выразил мнение, что инициатива Трампа по поставкам вооружения Киеву за счет европейских стран может стать, по его словам, «отличным следующим шагом» для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот вопрос может существенно повлиять на динамику ситуации в регионе.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Политолог Андрей Клинцевич заявил, что Трамп дает России возможность занять более выгодный плацдарм на фронте.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что заявления Трампа по Украине означают, что «пар ушел в свисток».

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    15 июля 2025, 07:06 • Новости дня
    Франция предупредила о росте риска масштабной войны в Европе
    Франция предупредила о росте риска масштабной войны в Европе
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вероятность масштабной войны на европейской территории возрастет к 2030 году, говорится во французском стратегическом обзоре на 2025 год от генерального секретариата и нацбезопасности Франции (SGDSN).

    Особое внимание в документе уделено угрозе войны высокой интенсивности за пределами национальной территории, в которую могут быть втянуты Франция и ее европейские союзники, передает «Газета.Ru».

    Документ также отмечает, что Франция может стать объектом масштабных гибридных атак. Среди ключевых угроз названа «российская угроза». Термины «Россия», «российский» и «Москва» упоминаются в обзоре более 80 раз.

    По мнению французских властей, в ближайшие три-пять лет якобы возможна эскалация со стороны России, включая возможные действия в Молдавии, на Балканах и даже против стран НАТО.

    Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва будет учитывать усиливающуюся милитаризацию Европы и проявления нацизма при формировании своих стратегий.

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    15 июля 2025, 13:51 • Новости дня
    Песков сравнил исторические заявления Мединского и Рютте
    Песков сравнил исторические заявления Мединского и Рютте
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте, несмотря на образование историка, не проводил ярких исторических параллелей, как помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую переговорную группу в Стамбуле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Марк Рютте, занимающий пост генсека НАТО и имеющий образование историка, не делал блестящих исторических параллелей, как это делает помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Мединский занимает позицию, которая по табелю о рангах выше федерального министра, и что в отличие от Рютте, его коллега неоднократно отличался яркими историческими экскурсиями, параллелями и сравнениями.

    «Ни в Вашингтоне, ни в Европе, ни в НАТО не утруждают себя, чтобы понять ситуацию де-факто и де-юре в российских коридорах власти», – отметил Песков.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что со стороны России на переговоры приехали «несерьезные люди», включая историка, рассказывавшего о событиях с 1250 года. Помощник президента России Владимир Мединский допустил возможность обсуждения с Рютте вопросов истории Малороссии и Войска Запорожского. Мединский также предложил отправить Рютте школьный учебник истории, чтобы тот узнал, что в XII веке Украины не существовало.

    Захарова, отвечая на критику Рютте о главе российской делегации, заявила. что делегацию России в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер.

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    15 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    Захарова предложила Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве

    Захарова посоветовала Рютте ознакомиться с лекцией Мединского о Невской битве

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о 785-летии Невской битвы и предложила генсеку НАТО Марку Рютте послушать лекцию Владимира Мединского по этой теме.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте послушать лекцию помощника президента РФ Владимира Мединского о Невской битве, сообщается в ее Telegram-канале.

    Поводом стало раздражение Рютте тем, что на переговорах в Стамбуле российская сторона напомнила историю страны с XIII века. Захарова отметила, что Рютте, имеющий степень по истории, негативно высказался о профессии историка, возможно, из-за «личных комплексов».

    Она подчеркнула, что для России период Невской битвы был поворотным моментом: 785 лет назад князь Александр Невский разбил шведских захватчиков на Ижоре у впадения ее в Неву. Захарова процитировала фразу князя Александра: «Братья! Не в силах Бог, а в правде!», подчеркнув значение победы для дальнейшей истории Руси.

    Одержав победу, русские войска остановили угрозу со стороны Швеции и Ливонского ордена, сохранив Северо-Запад Руси. По мнению Захаровой, западные страны ошибочно недооценили силу Руси того времени, а лекция Мединского могла бы восполнить пробелы в знаниях Рютте.

    «Марк Рютте точно не просто так вспомнил середину XIII века. Но, видимо, в тему погрузился не до конца, упустив чем дело закончилось», – отметила Захарова.

    Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала «серьезных людей» на переговоры с Украиной, отметив, что русские «пришли с каким-то историком».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что российскую делегацию в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер.

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    14 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    СВР заявила о планах НАТО использовать Молдавию как «военный таран» против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Служба внешней разведки России указала на ускоренное превращение Молдавии в форпост НАТО на восточном фланге и подготовку к возможному конфликту с Россией.

    Североатлантический альянс активно готовит Молдавию к роли военного тарана в потенциальном конфликте с Россией, передает ТАСС.

    В заявлении Службы внешней разведки России говорится: «НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России». По поступающей в СВР информации, альянс ускоряет трансформацию Молдавии в передовой плацдарм с учетом продвижения российских войск на Украине.

    Представители СВР утверждают, что по планам блока «главный удар в случае прямого конфликта НАТО с Россией примут на себя сами молдаване». НАТО якобы заставляет Кишинев переходить на стандарты альянса, а молдавскую армию насыщают иностранными инструкторами и создают учебные центры.

    В ведомстве считают, что выполнение натовского сценария для Молдавии будет означать «начало конца». В СВР подчеркнули, что президента Майю Санду обвиняют в намерении «скормить» страну Румынии, однако теперь, по мнению разведки, цель состоит в передаче Молдавии под контроль НАТО, чтобы использовать ее против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер Молдавии Владимир Филат осудил заявления президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана о якобы «военной угрозе» со стороны России.

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    15 июля 2025, 08:27 • Новости дня
    Мэр Нарвы поддержала обмен земли под базу НАТО на участки под жилье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти эстонской Нарвы рассматривают возможность обмена земли под военную базу на участки для строительства новых жилых домов, заявила мэр города Катри Райк.

    Мэр города Катри Райк заявила о готовности обсудить обмен участка, предназначенного для военной базы Сил обороны Эстонии, на землю для возведения жилья, сообщает ТАСС. По словам Райк, ее личная позиция заключается в том, чтобы обменять эти земли, например, на участки у дороги на Нарва-Йыэсуу, где возможно построить новые дома.

    Катри Райк отметила, что у некоторых жителей Нарвы есть опасения по поводу размещения военной базы рядом с жилыми районами, однако, по ее мнению, серьезных поводов для беспокойства нет.

    Ранее начальник Генштаба сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус сообщал, что в Нарве планируется создание военной базы, где разместят более 200 военнослужащих и подразделения союзников по НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии подтвердили информацию о пропаже эстонского наемника на Украине. В 2024 году стало известно, что эстонский наемник, вступивший в ряды украинской армии, погиб под Луганском. Министр обороны Эстонии в 2023 году отказался назвать точное число граждан своей страны, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ.

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    16 июля 2025, 13:54 • Новости дня
    Шойгу допустил возможный обман Трампа странами Европы по военным расходам

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европы могут обмануть президента США Дональда Трампа и не выполнить обязательства по увеличению расходов на оборону, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, первые итоги нового оборонного бюджета будут подводиться только к 2029 году, когда завершится президентский срок Трампа, пишет «Коммерсантъ».

    Шойгу подчеркнул, что европейцы часто используют обман в своей внешней политике, поэтому не исключено, что они «надуют хозяина Белого дома, отказавшись от своих обязательств».

    Он также выразил мнение, что страны Европы могут выдать расходы на дороги, мосты и гражданскую инфраструктуру за оборонные траты, формально создавая видимость исполнения требований НАТО.

    Ранее на саммите НАТО в Гааге в июне было принято решение увеличить военные расходы до 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП направить на защиту критической инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.

    Напомним, страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

    Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от закупок американского оружия для Украины, сославшись на поддержку национальной промышленности.

    Италия предложила засчитать строительство моста между материковой частью страны и Сицилией как военный расход.

    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа.

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    15 июля 2025, 09:18 • Новости дня
    Трамп перестал считать НАТО устаревшим альянсом

    Трамп заявил, что больше не считает НАТО устаревшим альянсом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь страны НАТО самостоятельно оплачивают свои расходы, и альянс перестает быть устаревшим объединением.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает НАТО устаревшим альянсом, передает ТАСС. Он отметил, что теперь страны-члены начинают оплачивать свои счета самостоятельно.

    Трамп в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си также подчеркнул, что по-прежнему поддерживает концепцию коллективной обороны, поскольку она «дает маленьким странам защиту от более крупных». По его мнению, соблюдение странами-членами финансовых обязательств укрепляет альянс.

    Ранее Трамп критиковал НАТО, называя организацию устаревшей и обвиняя союзников в том, что они не выполняют свои финансовые обязательства, в результате чего США вынуждены нести дополнительные расходы.

    Напомним, лидеры стран Североатлантического альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

    В то же время страны НАТО оказались в замешательстве после заявления президента США Дональда Трампа об оплате альянсом поставок американского оружия на Украину.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    15 июля 2025, 07:48 • Новости дня
    Норвежский эксперт заявил об отставании НАТО от России в наступательном оружии

    Эксперт заявил о необходимости перевооружения Запада

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западу нужно делать ставку на наступательное вооружение, поскольку противоракетная оборона обходится значительно дороже развития наступательных систем, заявил докторант-исследователь проекта Oslo Nuclear Project Университета Осло Фабиан Хоффман.

    Россия способна производить ракеты дешевле, чем Германия – перехватчики, указал Хоффман на YouTube-канале Decoding Geopolitics, передает РИА «Новости».

    «Мы пытаемся не отставать от русских, но у нас это не получается, и, я думаю, что в долгосрочной перспективе не получится. Нам нужно думать по-другому. Украина пытается это сделать. Вместо того, чтобы снова и снова делать упор на противоракетную оборону, они теперь стараются сделать акцент на возможности нанесения ударов», – заявил он.

    Европе стоит признать невозможность сбить все российские ракеты в случае войны и пересмотреть подход к оборонной политике заключил он.

    Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента России Владимира Путина на высказывания Дональда Трампа относительно военной поддержки Киева и возможного введения дополнительных пошлин в отношении торговых партнеров России.

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    16 июля 2025, 09:59 • Новости дня
    Польша увеличила число южнокорейских самоходных орудий К9А1

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Польши пополнились очередной партией самоходных артиллерийских установок К9А1, что свидетельствует о наращивании военного потенциала страны.

    Польша продолжает наращивать численность самоходных артиллерийских установок в своих вооруженных силах, передает ТАСС со ссылкой на портал Defence24. По данным издания, на данный момент в польской армии эксплуатируется от 174 до 180 САУ К9А1 производства Южной Кореи.

    Вместе с этим на предприятии Huta Stalowa Wola продолжают производить польские САУ Krab. Ранее часть этих установок была отправлена на Украину.

    За прошедшие выходные в Польшу были поставлены еще шесть южнокорейских САУ К9А1. Новая техника поступила на вооружение 1-й Варшавской бронетанковой бригады.


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    17 июля 2025, 09:53 • Новости дня
    Стало известно о переброске бельгийских военных в Литву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В конце июля бельгийский воинский контингент прибудет в Литву для выполнения миссии НАТО, рассчитанной на полгода и ориентированной на усиление восточного направления альянса.

    Бельгия направит более двухсот своих военнослужащих в Литву для участия в миссии НАТО по усилению так называемого восточного фланга, передает РИА «Новости». Сообщается, что развертывание бельгийского контингента произойдет в конце июля и продлится до конца января следующего года.

    По данным издания Soir, эта операция проходит в рамках программы «Расширенное передовое присутствие», действующей с 2016 года для увеличения военного присутствия НАТО в странах Балтии на фоне напряженности с Россией. Министр обороны Бельгии Тео Франкен рассказал, что инициатива отправки военных поступила от Германии.

    Финальное решение о направлении воинского подразделения должен принять бельгийский федеральный кабинет министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Милорад Додик предупредил о возможных негативных последствиях для стран НАТО из-за их политики. Александр Лукашенко заявил, что учения НАТО проходят в опасной близости от границы Белоруссии. Министр Италии поставил под сомнение целесообразность дальнейшего существования НАТО.

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