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ВСУ за сутки потеряли 220 военных и 25 беспилотников
За последние сутки украинская армия понесла значительные потери в личном составе, технике и беспилотных летательных аппаратах на западном направлении.
Подразделения Западной группировки войск за минувшие сутки уничтожили более 220 военнослужащих ВСУ, 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и пять складов боеприпасов, передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров заявил: «За сутки потери противника составили более 220 военнослужащих, гаубица Paladin производства США, гаубица Д-30, 14 минометов, 19 автомобилей и 2 роботизированных платформы. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов».
Также сообщается об уничтожении одной американской гаубицы Paladin, одной гаубицы Д-30, четырнадцати минометов, девятнадцати автомобилей и двух роботизированных платформ ВСУ. Были поражены две станции радиоэлектронной борьбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Запад» уничтожила 24 беспилотника и восемь станций Starlink ВСУ. За сутки бойцы этого подразделения также уничтожили 13 станций Starlink. Военные группы «Запад» взяли в плен десять солдат ВСУ за одни сутки.