Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
Politico: Лидеры ЕС решили покупать оружие для Киева до заявлений Трампа
Лидеры европейских стран согласовали схему закупки американских вооружений для Украины до заявления президента США Дональда Трампа, ключевую роль будет играть Германия, сообщает Politico.
Европейские лидеры, а также глава НАТО Марк Рютте, поддержали решение о поставках вооружений для Украины, отметив «лидирующую роль» президента США Дональда Трампа, пишет Politico.
Тем не менее, как отмечает источник, ключевые решения были приняты уже в Европе, где инициатива исходила от Германии, стремящейся оперативно усилить военную помощь Киеву.
Канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Германия сыграет решающую роль в снабжении Украины американским оружием. Он подчеркнул, что этот шаг отвечает интересам самой Европы, усиливая давление на Москву и объединяя союзников по вопросам безопасности.
«Это единственный способ усилить давление на Москву, чтобы наконец договориться о мире. Наконец, мы показываем, что движемся в одном направлении с партнерами по политике безопасности», – заявил Мерц.
По словам немецких чиновников, схема позволила Трампу согласиться на такой подход благодаря желанию европейцев самостоятельно финансировать закупки.
В то же время не все страны ЕС поддержали идею: Франция отказалась участвовать, поскольку стремится развивать собственный оборонный комплекс и сокращает расходы. Германия же настаивает на необходимости быстрого приобретения американских систем, в том числе Patriot, для защиты украинских городов от атак.
По словам Владимира Зеленского, Берлин и Вашингтон уже ведут работу над поставками таких систем.
Ранее Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств. Германия отправляет ракеты для систем Patriot на Украину, а свои запасы будет восполнять самостоятельно.
Между тем, ЕС и Украина столкнулись с дефицитом зенитных ракетных комплексов Patriot.
Париж отказался принимать участие в закупке оружия для Украины, сосредоточившись на обеспечении собственных нужд.
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