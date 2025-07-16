Politico: Лидеры ЕС решили покупать оружие для Киева до заявлений Трампа

Tекст: Вера Басилая

Европейские лидеры, а также глава НАТО Марк Рютте, поддержали решение о поставках вооружений для Украины, отметив «лидирующую роль» президента США Дональда Трампа, пишет Politico.

Тем не менее, как отмечает источник, ключевые решения были приняты уже в Европе, где инициатива исходила от Германии, стремящейся оперативно усилить военную помощь Киеву.

Канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Германия сыграет решающую роль в снабжении Украины американским оружием. Он подчеркнул, что этот шаг отвечает интересам самой Европы, усиливая давление на Москву и объединяя союзников по вопросам безопасности.

«Это единственный способ усилить давление на Москву, чтобы наконец договориться о мире. Наконец, мы показываем, что движемся в одном направлении с партнерами по политике безопасности», – заявил Мерц.

По словам немецких чиновников, схема позволила Трампу согласиться на такой подход благодаря желанию европейцев самостоятельно финансировать закупки.

В то же время не все страны ЕС поддержали идею: Франция отказалась участвовать, поскольку стремится развивать собственный оборонный комплекс и сокращает расходы. Германия же настаивает на необходимости быстрого приобретения американских систем, в том числе Patriot, для защиты украинских городов от атак.

По словам Владимира Зеленского, Берлин и Вашингтон уже ведут работу над поставками таких систем.

Ранее Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств. Германия отправляет ракеты для систем Patriot на Украину, а свои запасы будет восполнять самостоятельно.

Между тем, ЕС и Украина столкнулись с дефицитом зенитных ракетных комплексов Patriot.

Париж отказался принимать участие в закупке оружия для Украины, сосредоточившись на обеспечении собственных нужд.

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