Захарова прокомментировала слова Каллас о помощи Украине от ЕС

Захарова сравнила поставки оружия Украине с оплатой еды умирающему

Tекст: Вера Басилая

Захарова в Telegram-канале прокомментировала слова главы евродипломатии Каи Каллас о поставках вооружений на Украину.

Каллас ранее заявила о некорректности ситуации, когда США обещает предоставить оружие, но оплачивать его должен кто-то другой, отметив: «Это ведь не вы его на самом деле предоставили, верно?»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Каллас, сравнив ситуацию с обещанием заплатить за еду, которую ест другой человек. Захарова подчеркнула, что подобная логика абсурдна, и добавила: «Это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?»

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство сроком, который Дональд Трамп определил для достижения сделки по Украине.

Между тем Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину из Германии, а Берлин будет самостоятельно восполнять свои запасы.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС не сможет выполнить задачу по поставкам оружия на Украину, которую поставил Трамп.

