Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
ВС России прижали ВСУ к реке между Карповкой и Средним в ДНР
Российские войска усилили давление на украинские подразделения в районах между Карповкой и Средним, заняв позиции в лесополосе у реки Нитриус, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские войска прижимают украинских боевиков к реке Нитриус между населенными пунктами Карповка и Среднее в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости». Марочко сообщил : «В ходе рывка с направления населенного пункта Зеленая Долина по направлению реки Нитриус в ДНР нашим войскам удалось вклиниться на 1 километр в глубину обороны противника и занять украинские позиции в лесополосе».
По словам эксперта, от юга Карповки до северо-востока Среднего межпозиционное пространство существенно сократилось, и российские военные начинают прижимать украинские силы к водной преграде на ряде участков. Марочко отметил, что такое развитие событий резко ухудшает положение украинских подразделений, поскольку их позиции у реки находятся в низине и хорошо просматриваются российской армией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области и село Поддубное в ДНР. Войска России начали штурм ключевого укрепления вооруженных сил Украины в Донбассе. Российские подразделения освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.